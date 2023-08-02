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2 серпня 2023, 11:43 Читать на русском

Fitch вперше погіршило кредитний рейтинг США

Агентство Fitch 1 серпня погіршило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США — з «AAA» до «AA+». Причини такого рішення — погіршення бюджетних показників та зростання державного боргу, повідомляється на сайті агентства.

Агентство Fitch 1 серпня погіршило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США — з «AAA» до «AA+».

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Погіршення рейтингу

«Зниження рейтингу Сполучених Штатів відображає очікуване погіршення фіскальних показників у найближчі три роки, великий та все більший державний борг, а також погіршення якості управління, порівнюючи з іншими країнами, що мають рейтинги „АА“ і „ААА“, за останні два десятиліття, що проявлялося у постійних політичних протистояннях навколо питання про ліміт держборгу, які вдається врегулювати лише в останній момент», — йдеться у повідомленні Fitch.

Нагадаємо

Найвищий рейтинг США тримався з 1994 року.

Востаннє Fitch переглядало рейтинг США у жовтні 2013 року, коли також були проблеми з підвищенням ліміту держборгу; тоді пониження так і не сталося.

За оцінками Fitch, дефіцит держбюджету Сполучених Штатів у 2023 році збільшився до 6,3% ВВП з 3,7% у попередньому році. Це пов'язано зі зниженням доходів у федеральному бюджеті, новими витратами та збільшенням вартості обслуговування боргу на тлі зростання відсоткових ставок. У 2024 році дефіцит знизиться до 6,6% ВВП, але у 2025 році знову підскочить до 6,9%, прогнозує агентство.

Крім того, цього року очікується загальний дефіцит органів державної влади та місцевих органів влади на рівні 0,6% ВВП після невеликого профіциту в 0,2% ВВП у 2022 році.

Показник державного боргу у 2023 році, за прогнозами Fitch, вийде на рівень 112,9% від ВВП. Це менше, ніж пікові 122,3% у розпал пандемії коронавірусу у 2020 році, але істотно вище допандемійних рівнів.

Fitch прогнозує, що до 2025 року співвідношення боргу до ВВП сягне 118,4%. Це у два з половиною рази вище середнього показника для країн, які мають рейтинг «ААА».

Міністерка фінансів США Джанет Єллен назвала рішення Fitch необґрунтованим та заснованим на застарілих даних.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Ranet
Ranet
2 серпня 2023, 12:51
#
По оценкам Fitch, дефицит госбюджета Соединенных Штатов в 2023 г. увеличился до 6,3% ВВП с 3,7% в предыдущем году.

В 2024 году дефицит снизится до 6,6% ВВП, но в 2025 году снова подскочит до 6,9%, прогнозирует агентство.

Кто поможет перевести?! 😂
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