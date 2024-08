Китайські компанії хочуть продати $1 трлн.: куди потечуть ці долари

Долар стає невигідним активом для китайських корпорацій і вони можуть його «скинути», щоб перейти в юані. Спровокувати такий розпродаж можуть дві причини: економічне відновлення в Китаї (що поки що малоймовірне) і зниження відсоткових ставок Федрезервом, що призведе до послаблення долара.

Другий сценарій стає ймовірнішим, оскільки нещодавно очільник Федрезерву Джером Пауелл заявив на симпозіумі в Джексон-Хоулі, що для США настав час знизити процентну ставку.

Скільки накопичили китайці

За словами Джена, з моменту пандемії китайські компанії могли накопичити понад $2 трлн в офшорних інвестиціях. Ці гроші були вкладені в активи, по яких виплачуються вищі відсоткові ставки, ніж в активах, номінованих у юанях. Коли Федеральна резервна система знизить ставки, доларові активи втратять привабливість, різниця в ставках між Китаєм і США збережеться і, можливо, «консервативні» $1 трлн потечуть додому.

Інші експерти вважають, що обсяг корпоративних коштів Китаю дещо нижчий, ніж вважає Джен.

За оцінками Macquarie Group Ltd., з 2022 року китайські експортери та транснаціональні корпорації накопичили понад $500 млрд у доларових активах. Australia & New Zealand Banking Group Ltd. оцінює цю цифру у $430 млрд.

Які фактори можуть вплинути на стан справ

Джен відомий своєю теорією «усмішки долара». Вона передбачає, що долар зазвичай дорожчає в добрі часи (зростаюча довіра інвесторів і ринки, що зростають) і погані (часи сильного фінансового стресу і «ухиляння від ризиків» на ринках), але слабшає в ситуації між ними.

Він вважає, що зниження ставки ФРС буде жорсткішим, ніж очікують ринки. Це один із факторів, який посилює його віру в те, що долар слабшатиме. У результаті, юань може стати сильнішим за долар.

Юаневе ралі може стати ще більшим, якщо Народний банк Китаю утримається від поглинання доларової ліквідності, вважає Джен.

Його думка збігається з думкою Гуань Тао, економіста Bank of China International Ltd., який стверджує, що юань ризикує зрости, якщо розгорнеться сценарій, аналогічний краху єнової торгівлі.

Наслідки ослаблення єни були настільки серйозними, що вони відбилися на всьому: від акцій до кредитів і валют, що розвиваються. Крах фінансованої юанями торгівлі на умовах керрі-трейду, який означає, що трейдери беруть валюту в борг задешево і продають її проти більш прибуткових альтернатив, може спровокувати нові хвилі паніки, особливо на азіатських ринках.

Чого можна чекати від Китаю

Проте Народний банк Китаю може згладити різкі коливання, вважає Джен. Пекін завжди був обережний з агресивним зростанням юаня, оскільки це може підірвати конкурентоспроможність експорту та поставити під загрозу і без того мляве відновлення економіки.

Китайський валютний наглядовий орган вже перебуває напоготові, оцінюючи вплив сильнішого юаня на експортерів. До того ж, китайський центральний банк має безліч заходів для управління очікуваннями ринку, включно із щоденним довідковим курсом для материкового юаня та коригуванням суми валютних депозитів, які банки повинні тримати в якості резервів.

Крім того, з огляду на те, що розрив між прибутковістю китайських та американських облігацій залишається значним, незважаючи на деяке поступове скорочення останнім часом, корпорації навряд чи продадуть свої валютні активи найближчим часом.

Зростання юаня необов'язково буде миттєвим: воно може статися пізніше, коли долар США ослабне ще більше, а США здійснять «м'яку посадку», тобто коли інфляція сповільниться, не викликаючи рецесії.