Через уповільнення зростання економіки, держбюджет недоотримав понад 65 млрд грн

Державний бюджет у 2024 році недоотримав 65,5 млрд грн доходів через відмінність фактичних макропоказників від прогнозу. Про це голова Рахункової палати Ольга Піщанська повідомила , представляючи висновки про результати аналізу річного звіту про виконання закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

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Що відомо

Водночас вона зауважила, що витрати на погашення й обслуговування боргу та деякі видатки, завдяки різниці між прогнозним та реальним курсом валюти, за підсумками року виявилися меншими за планові на 22,4 млрд гривень.

За її словами, стабільності державних фінансів в умовах воєнного стану сприяла значна міжнародна підтримка. Зокрема, у 2024 році від міжнародних партнерів надійшло 1,7 трлн грн — це на 10,2 % більше ніж у попередньому році, однак на 4,2% менше плану.

Деталі

Загалом план доходів державного бюджету у 2024 році було перевиконано на 373 млрд грн (13,5%). Порівняно з 2023 роком доходи державного бюджету зросли на 451 млрд грн (16,9 %):

за рахунок економічних чинників — на 316 млрд грн;

завдяки адміністративним чинникам — на 178 млрд гривень.

водночас аудиторами зафіксовано зростання заборгованості платників податків до державного бюджету на 29%.

Видатки державного бюджету проведено в сумі 4,5 трлн грн, що на 2,8 % менше плану. Водночас це найвищий показник з 2020 року, зауважують у Рахунковій палаті.

Зокрема, порівняно з 2023 роком, на 340 млрд грн (12,9%) зросли видатки на заходи, пов’язані з безпекою й обороноздатністю держави, — до 2,1 трлн грн.