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21 квітня 2025, 19:35

Через уповільнення зростання економіки, держбюджет недоотримав понад 65 млрд грн

Державний бюджет у 2024 році недоотримав 65,5 млрд грн доходів через відмінність фактичних макропоказників від прогнозу. Про це голова Рахункової палати Ольга Піщанська повідомила, представляючи висновки про результати аналізу річного звіту про виконання закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Державний бюджет у 2024 році недоотримав 65,5 млрд грн доходів через відмінність фактичних макропоказників від прогнозу.

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Що відомо

Водночас вона зауважила, що витрати на погашення й обслуговування боргу та деякі видатки, завдяки різниці між прогнозним та реальним курсом валюти, за підсумками року виявилися меншими за планові на 22,4 млрд гривень.

За її словами, стабільності державних фінансів в умовах воєнного стану сприяла значна міжнародна підтримка. Зокрема, у 2024 році від міжнародних партнерів надійшло 1,7 трлн грн — це на 10,2 % більше ніж у попередньому році, однак на 4,2% менше плану.

Деталі

Загалом план доходів державного бюджету у 2024 році було перевиконано на 373 млрд грн (13,5%). Порівняно з 2023 роком доходи державного бюджету зросли на 451 млрд грн (16,9 %):

  • за рахунок економічних чинників — на 316 млрд грн;
  • завдяки адміністративним чинникам — на 178 млрд гривень.
  • водночас аудиторами зафіксовано зростання заборгованості платників податків до державного бюджету на 29%.

Видатки державного бюджету проведено в сумі 4,5 трлн грн, що на 2,8 % менше плану. Водночас це найвищий показник з 2020 року, зауважують у Рахунковій палаті.

Зокрема, порівняно з 2023 роком, на 340 млрд грн (12,9%) зросли видатки на заходи, пов’язані з безпекою й обороноздатністю держави, — до 2,1 трлн грн.

Джерело: Мінфін
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