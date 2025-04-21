Польський злотий стрімко подорожчав відносно гривні, встановивши новий максимум. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
21 квітня 2025, 17:45
Курс польського злотого стрімко зріс до максимуму у парі з гривнею
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На 22 квітня 2025 року НБУ зафіксував курс на рівні 11,1734 грн за 1 злотий, що на 0,1818 грн вище за попередній показник. Останній рекорд було зафіксовано 18 квітня — 10,999 грн за злотий.
На готівковому ринку обмінники пропонують купівлю злотого в середньому за 10,80 грн, а продаж — за 11,10 грн, що відображає зростання курсу на 20 копійок.
Джерело: Мінфін
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