У Шанхаї запрацював перший банкомат для перероблення золота

У торговельному центрі Global Harbor у Шанхаї встановили перший банкомат для перероблення золота, який викликав ажіотаж серед місцевих жителів. Про це повідомляє Mining.

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Через стрімке зростання цін на золото до банкомата вишикуються черги, а запис на приймання розписаний до травневих свят. Пристрій, яким управляє ювелірна компанія Kinghood Group, приймає золоті вироби вагою від 3 грамів із чистотою не нижче 50%.

Процес включає перевірку автентичності, плавлення за температури вище 1000 °C і повторний аналіз чистоти. Клієнти сплачують комісію 18 юанів ($2,50) за грам, після чого гроші зараховуються на їхній банківський рахунок. Наприклад, за 40-грамове намисто вартістю 785 юанів ($108) за грам клієнт отримав понад 36 000 юанів ($4900) за 30 хвилин.