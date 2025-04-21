єОселя: За минулий тиждень видано 94 кредити на 183,7 млн грн

Всього за весь час дії програми доступної іпотеки єОселя власниками житла стали 16 517 українських родин. Загальна сума отриманих кредитів становить 27,151 млрд грн. За минулий тиждень видано 94 кредити на 183,7 млн грн. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

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Попит зростає

«Цього року вже 1 677 українців долучилися до програми єОселя, щоб придбати власне житло на загальну суму понад 3 млрд грн. Програма має гнучкі умови, низьку ставку за іпотечним кредитом та орієнтована на сучасні реалії, зокрема на потреби молоді, ВПО та інших громадян без житла», — зазначив заступник міністра.

За минулий тиждень видано 94 кредити на 183,7 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

34 військовослужбовці та силовики;

7 медиків;

4 педагоги;

3 науковці.

Кредити під 7% отримали:

35 українців без власного житла;

8 ВПО;

3 ветерани.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 54 українці, з них на стадії будівництва — 15 об'єктів, також 40 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

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