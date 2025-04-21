Китай припиняє інвестувати в американський ринок прямих інвестицій

Китайські державні інвестиційні фонди почали відмовлятися від нових вкладень в американські фонди прямих інвестицій на тлі загострення торговельного конфлікту зі США та запровадження Дональдом Трампом нових тарифів на китайський експорт. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Сім топ-менеджерів галузі розповіли виданню, що останні тижні китайські інвестори, включаючи підконтрольну державі China Investment Corporation (CIC), почали згортати співпрацю з фондами, керованими американськими фондами прямих інвестицій. Троє з них уточнили, що ці рішення ухвалюються у відповідь на прямі вказівки з Пекіна.

Деякі фонди пішли далі — вони вимагають виключення з інвестпулів навіть тоді, коли кошти спрямовуються до американських компаній через структури, зареєстровані поза США. При цьому відмова стосується не тільки майбутніх вкладень: частина китайських фондів відмовляється від запланованих раніше, але ще не закритих алокацій.

Зміни в інвестиційній стратегії відбуваються на тлі ескалації торгових заходів: за останні три тижні США підвищили мита на китайські товари до 145%, Пекін відповів симетрично тарифами до 125%.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, Китай також застеріг інші країни від укладання торгових угод із США, які можуть бути реалізовані на шкоду інтересам Пекіна. Міністерство комерції КНР заявило, що такі кроки будуть розцінюватися як ворожі, і пообіцяло вжити заходів у відповідь.

Паралельно Пекін активізував дипломатичні зусилля у Південно-Східній Азії та Європі, щоб стримати наслідки американської тарифної політики та не допустити створення антикитайської коаліції.

За даними FT, CIC та інші китайські фонди протягом десятиліть спрямовували мільярди доларів до найбільших американських фірм, що спеціалізуються на придбанні компаній (т.зв. buyout-фірми) — таких як Blackstone, Carlyle, TPG, Vista та Thoma Bravo.

Через ці вкладення Китай побічно інвестував в економіку США навіть після того, як прямі інвестиції в інфраструктуру та компанії стали утруднені з політичних причин. У 2023 році, за інформацією консалтингової компанії Global SWF, близько 25% активів CIC та SAFE (Державного управління валютного контролю Китаю) — із $1,35 трлн та $1 трлн відповідно — було розміщено в альтернативних активах, включаючи private equity.

Однак зараз, як зазначають співрозмовники FT, навіть найбільші міжнародні інституційні інвестори з Канади та Європи почали переглядати свою участь в американському секторі прямих інвестицій — частково під впливом геополітичної невизначеності та наслідків торговельних воєн.