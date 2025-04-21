Головне за понеділок: долар падає, євро й золото зростають

Долар обвалився в понеділок, оскільки довіра інвесторів до економіки США знову була підірвана заявами Дональда Трампа. Цього разу йдеться про його намір змінити Федеральну резервну систему, що ставить під сумнів незалежність центрального банку.

Євро стрибнув до трирічного максимуму після критики Трампом ФРС

Євро зросло на 1,5% до $1,15, досягнувши найвищого рівня з листопада 2021 року, на тлі послаблення долара через побоювання щодо незалежності Федеральної резервної системи (ФРС).

За підсумками 2024 року прибуток НБУ становив 102,7 млрд грн. 84,2 млрд грн — перерахує до бюджету

Станом на 31 грудня 2024 року валюта балансу Національного банку становила 2 700 млрд грн (у 2023 році — 2 392,6 млрд грн).

Ціни на золото вперше в історії перевищили $3400 за унцію

Ціна на золото оновила історичний максимум і вперше перевищила $3400 за унцію. Котирування червневих ф'ючерсів на золото на товарній біржі Чикаго (CME) зросли на 2,19%, досягнувши $3401,3 за унцію.