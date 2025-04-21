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21 квітня 2025, 16:10

Доларовий індекс DXY опустився до мінімуму з лютого 2022 року

Долар США різко послаблюється до основних світових валют на торгах у понеділок. Індекс DXY, що розраховується, показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 1,2%, ширший WSJ Dollar Index — 0,8%.

Долар США різко послаблюється до основних світових валют на торгах у понеділок.

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Що відбувається з доларом

DXY втратив 4,6% з початку квітня і перебуває на мінімумі з лютого 2022 року через зростання невизначеності щодо економічної політики США після нападок президента країни Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла.

Минулого тижня Трамп виступив із різкою критикою на адресу Пауелла, звинувативши його в небажанні знижувати відсоткові ставки. Радник Білого дому з економічних питань Кевін Хассетт заявив, що президент і його команда продовжують вивчати можливість звільнення Пауелла.

Читайте також: Міжнародний ринок: Долар обвалився через погрози Трампа звільнити голову ФРС

Невизначеність внутрішньої політики США призводить до того, що долар і US Treasuries «поводяться швидше як ризиковані активи», відзначають аналітики китайського інвестбанку CICC, пише Financial Times.

Слова Трампа щодо Пауелла «підсилюють побоювання ринку щодо незалежності Федрезерва», йдеться в огляді CICC.

У п'ятницю фінансові ринки західних країн були закриті у зв'язку з великодніми вихідними. Біржі Європи, Австралії та Гонконгу залишаються закритими і у понеділок, тоді як торги у США відновляться.

Пара євро/долар за даними на 14.50 21 квітня подорожчала на 1,3%, до $1,1544. Курс європейської валюти зріс більш ніж на 5% цього місяця і перебуває на максимумі з листопада 2021 року.

Вартість фунта до долара збільшилася на 0,8%, до $1,3397.

«Глобальні інвестори переглядають портфельні вкладення, — каже валютний аналітик BNP Paribas Париша Саімбі. — Євро та єна, ймовірно, виграють від перекладання коштів інвесторами».

Курс долара в парі з ієною опустився в ході торгів на 1%, до 140,77 єни. Він тримається мінімум за 7 місяців завдяки зростанню попиту на активи «тихої гавані» в умовах невизначеності, створеної політикою Трампа.

Ця тенденція також спричинила зміцнення швейцарського франка до 10-річного максимуму в парі з доларом США. Пара долар/франк у понеділок торгується на рівні 0,8051 франка/$1 порівняно з 0,8163 франка/$1 на закриття попередньої сесії.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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