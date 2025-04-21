Євро стрибнув до трирічного максимуму після критики Трампом ФРС

Євро зросло на 1,5% до $1,15, досягнувши найвищого рівня з листопада 2021 року, на тлі послаблення долара через побоювання щодо незалежності Федеральної резервної системи (ФРС). Про це повідомляє Trading Economics.

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Євро й долар

Падіння долара посилилося після заяв президента США Дональда Трампа та директора Національної економічної ради, які зазначили, що Трамп «вивчає» можливість звільнення голови ФРС Джерома Пауелла.

У квітні євро зміцнилося на понад 5% проти долара, оскільки інвестори втрачають довіру до його глобального домінування та обирають європейську валюту як альтернативу. Зростанню також сприяють очікування збільшення витрат на оборону, зокрема в Німеччині.

ЄЦБ

На монетарному фронті Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив депозитну ставку на 25 базисних пунктів до 2,25%, як і очікувалося, — найнижчий рівень із початку 2023 року. ЄЦБ прибрав із заяв формулювання про «обмежувальну» політику, але попередив про погіршення економічних перспектив через торговельні напруженості. Ринки прогнозують ще три зниження ставки на 25 б.п. до кінця 2025 року.