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21 квітня 2025, 17:05

Євро стрибнув до трирічного максимуму після критики Трампом ФРС

Євро зросло на 1,5% до $1,15, досягнувши найвищого рівня з листопада 2021 року, на тлі послаблення долара через побоювання щодо незалежності Федеральної резервної системи (ФРС). Про це повідомляє Trading Economics.

Євро зросло на 1,5% до $1,15, досягнувши найвищого рівня з листопада 2021 року, на тлі послаблення долара через побоювання щодо незалежності Федеральної резервної системи (ФРС).
Фото Pixabay

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Євро й долар

Падіння долара посилилося після заяв президента США Дональда Трампа та директора Національної економічної ради, які зазначили, що Трамп «вивчає» можливість звільнення голови ФРС Джерома Пауелла.

У квітні євро зміцнилося на понад 5% проти долара, оскільки інвестори втрачають довіру до його глобального домінування та обирають європейську валюту як альтернативу. Зростанню також сприяють очікування збільшення витрат на оборону, зокрема в Німеччині.

ЄЦБ

На монетарному фронті Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив депозитну ставку на 25 базисних пунктів до 2,25%, як і очікувалося, — найнижчий рівень із початку 2023 року. ЄЦБ прибрав із заяв формулювання про «обмежувальну» політику, але попередив про погіршення економічних перспектив через торговельні напруженості. Ринки прогнозують ще три зниження ставки на 25 б.п. до кінця 2025 року.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 квітня 2025, 17:44
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Соответственно, ждем от налоговой сообщений о …увеличении поступлении таможенных сборов и акцизов…
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0
bosyak
bosyak
21 квітня 2025, 19:53
#
Приклад вербальної атаки на евро, поки все йде по сценарію трампа і єс :)
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