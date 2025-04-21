Арештоване судно Nika Spirit, яке перебувало в управлінні Національного агентства з розшуку та менеджменту активів, успішно реалізовано на електронному аукціоні Prozorro.Продажі. Про це йдеться у повідомлені АРМА.
АРМА перерахує до бюджету 6,4 млн грн за реалізований російський нафтовий танкер Nika Spirit
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Що відомо
Попри те, що згідно зі звітом незалежного оцінювача, судно було зношене на 80%, а його відновлення потребує щонайменше 20 мільйонів гривень інвестицій, АРМА забезпечило його реалізацію за майже втричі вищу ціну за оціночну вартість.
Так, за результатами конкурентних торгів актив, попередньо оцінений у 2,4 мільйона гривень, було реалізовано за 6,4 мільйона гривень.
Варто відмітити, що за право придбати актив змагались чотири учасники, що підтверджує високий рівень зацікавленості ринку у придбанні подібного майна.
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