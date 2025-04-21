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21 квітня 2025, 19:06

Банки прогнозують зростання попиту на кредити та пом’якшення умов

Банки України фіксують зростання попиту на кредити від бізнесу та населення і прогнозують його подальше збільшення у наступні 12 місяців, а також розширення кредитного портфеля. Про це йдеться у щоквартальному Опитуванні про умови банківського кредитування, проведеному НБУ.

Банки України фіксують зростання попиту на кредити від бізнесу та населення і прогнозують його подальше збільшення у наступні 12 місяців, а також розширення кредитного портфеля.
Фото Pixabay

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У І кварталі 2025 року попит на корпоративні кредити, особливо гривневі, зріс, а в ІІ кварталі банки очікують пожвавлення попиту на всі види бізнес-кредитів. Попит населення також збільшився, зокрема на іпотеку, що досягло максимуму від початку війни. Банки прогнозують зростання інтересу до іпотеки та споживчих кредитів.

Боргове навантаження бізнесу залишається середнім, а населення — низьким. Банки пом’якшили стандарти для короткострокових гривневих позик бізнесу та іпотеки, плануючи продовжити це в ІІ кварталі. Рівень схвалення заявок зріс для населення, але залишився стабільним для бізнесу.

Водночас банки відзначають зростання валютного, кредитного, процентного та операційного ризиків і прогнозують їх підвищення, крім операційного, у наступному кварталі.

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Джерело: Мінфін
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