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20 березня 2023, 13:56 Читать на русском

Які ОВДП цікаві українцям і чи потрібно підтверджувати доходи під час їх купівлі

За минулі два тижні обсяги покупок ОВДП зросли у понад 5 разів. Це пов’язано зі значним погашенням річних військових ОВДП та реінвестуванням інвесторами отриманих коштів в нові випуски. Що ще за цей час відбулося на ринку, «Мінфіну» розповіла Євгенія Грищенко, заступниця директора ICU.

За минулі два тижні обсяги покупок ОВДП зросли у понад 5 разів.

Що купують

Як і раніше, найбільшим попитом користувались ОВДП:

  • із погашенням у лютому 2025 року зі ставкою 23%,
  • військові ОВДП із погашенням у вересні 2023 року під 17,2%,
  • найкоротші з існуючих військових ОВДП — квітень 2023 року під 15%.

Єдине — інакше розподілились обсяги. Якщо раніше на першому місці були короткі папери — вони займали 60% від усіх продажів, то зараз їх доля зменшилась до 40%, а на перше місце вийшли «довгі» облігації.

Таким чином, середньозважений термін паперів, в які вкладаються сьогодні інвестори, зріс у 1,5 рази — з 12 місяців до 18 місяців. Це означає, що довіра українців до гривневих активів зросла, і фізичні особи готові інвестувати на більший термін, розраховуючи на вищу дохідність.

На фоні подальшого очікування щодо зниження інфляції до кінця 2023 року до 18,7% (прогноз НБУ) або навіть до 16% (прогноз ICU), та разом зі зміцненням гривні, є логічним, що попит інвесторів зміщується в бік дохідності і превалює над засторогою купувати довші папери. Саме тому є сенс придивитись до гарних пропозицій — паперів із погашенням у лютому 2025 року, травні 2026 року та травні 2027 року зі ставками від 22,5% до 23,5%.

Читайте також: Як купити ОВДП в «Дії»: «Мінфін» особисто перевірив, як працює новий сервіс

Чи потрібно підтверджувати доходи під час купівлі ОВДП

Переходжу до питання, яке цікавило читачів у коментарях до попередньої колонки.

Чи потрібно підтверджувати доходи на суму понад 400 000 грн для купівлі військових ОВДП? Це залежить від брокера, від його систем, процедур та підходу до ризиків. Для купівлі військових ОВДП таке підтвердження не є обов’язковим, але на практиці більшість брокерів його запитує.

Поясню чому. Більшість інвесторів, коли отримують кошти від вкладень в ОВДП, знову їх реінвестують в бонди. Наприклад, ви купили військові ОВДП на 500 тис. грн, завтра продаєте частину або отримаєте погашення/купон, і хочете купити нові невійськові папери. Для цього вже підтвердження доходів потрібне, і угоду ви швидко не проведете. З банками-брокерами ще складніше, вони можуть не питати на вході, але на виході проситимуть підтвердження. І для уникнення неприємних ситуацій, а також спрощення адміністрування та автоматизації таких процесів частіше використовують підхід — запитати на вході.

У наступному огляді я окремо зупинюсь на ставках за валютними паперами — як вони формуються та які прогнози щодо можливих змін. Якщо вас цікавлять ще будь-які питання про ОВДП — будь ласка, залишайте їх в коментарях під статтею, я намагатимусь на них відповісти у наступних випусках.

Автор:
Грищенко Євгенія
заступниця директора Грищенко Євгенія
ICU
Коментувати

Коментарі - 2

+
+3
vkazachenko
vkazachenko
20 березня 2023, 14:16
#
Зовсім не означає що довіра зросла. Людям просто заборонили будь які рухи коштів, покупку валюти ітд. Ось і інвестують в те що не заборонили…
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0
Navegantes
Navegantes
20 березня 2023, 15:37
#
«найкоротші з існуючих військових ОВДП — квітень 2023 року під 15%» Даних ОВДП ні в мобільному застосунку, ні в онлайн версії ICU Trade немає.
У ICU «найближчі» з погашенням у травні (24/05/2023). Сенс Банк пропонує квітневі (погашення 05/04/2023), але під 11,96 %
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