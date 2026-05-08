8 травня 2026, 17:04

Як витягти економіку з болота: чому Україна має повчитись у Чилі

Новий уряд Чилі взявся різати податки і разом з тим витрати бюжету. Чому економіка країни перебуває вкризі, що у неї спільного з Україну та які рецепти відновлення можуть підійти нам, розмірковує колишній президент Київстару Петро Чернишов.

У моєму фокусі — країна Чилі (там живет 20 млн населення). А конкретно — просте питання: що буває з країною, коли ліві правлять нею десятиліттями? З 1990 року, після кінця диктатури Піночета (який був призначений військовою хунтою у 1973), ліві та лівоцентристи 28 з 36-и років демократії тримали владу в Чилі. Результат: держборг злетів з 28% ВВП до 43% — впритул до законодавчої стелі (45%). Дефіцит бюджету виявився вдвічі більшим за плановий. Амортизацію для бізнесу закрутили до абсурду. Капітал поїхав до Перу (що потрібно зробити щоб від тебе біг капітал в Перу?) та США. А натомість множились програми, виплати й агенції, які ніхто не наважувався зрізати.

У грудні 2025 року народ Чилі сказав «досить» — і з результатом 58% обрала правого президента Хосе Антоніо Каста. В березні 2026 він приніс у Конгрес пакет із понад 40 економічних заходів.

І ви мене запитаєте — а навіщо нам про це знати? Бо ця країна, як і Україна, зіткнулася з гострою необхідністю залучати зовнішні гроші та рятувати економіку. Тільки у них головна проблема — не війна, а організована злочинність та багаторічна стагнація. Але все ж це є прикладом для України.

Що зробив новий уряд

Перше — податки та амортизація. Зниження ставки корпоративного податку з 27% до 23% — це зрозуміло. А от що таке амортизація і чому це важливо? Це те, скільки своїх витрат на новий верстат чи завод ти можеш легально списати, щоб зменшити базу оподаткування. В нормальних країнах ти купив обладнання — і держава дозволяє тобі списати майже все, стимулюючи тебе інвестувати далі. Ліві уряди довели ситуацію до абсурду — бізнесу дозволяли списувати лише 70% на техніку і жалюгідні 48% на будівлі. Тобто держава тебе фактично штрафувала за те, що ти оновлюєш виробництво і будуєш цехи!

«Світові доходи» — це ще один ідіотизм. Чилійська компанія відкрила філію в країні з меншими податками, чесно заплатила їх там, а рідна чилійська податкова каже: «Ану доплати нам різницю до наших 27%». Це вбиває будь-яку експансію бізнесу на зовнішні ринки. Каст це все зносить разом зі скасуванням подвійного оподаткування дивідендів — щоб капіталу було вигідно працювати з Чилі, а не тікати до США чи Перу.

Друге — ставка репатріації капіталу — 7%. Це банальна, але дуже ефективна податкова амністія. Що робить наш український чиновник у такій ситуації? Відкриває кримінальні справи, підключає фінмоніторинг і розповідає про зрадників. Що робить прагматичний уряд? Каже: «Заплати 7% на вхід — і ми не задаємо питань». Ці 7% — це дешевий квиток додому, і в результаті в країну повертається жива ліквідність, яка йде в банки та реальний сектор.

Третє — будівельний сектор. 180 тисяч людей на вулиці, 100 тисяч квартир стоять пусті. Ліві популісти створили б державну іпотечну агенцію з мільярдами дотацій (які частково б розікрали). Уряд Презідента Каста просто обнуляє ПДВ на нове житло рівно на 12 місяців. Все! Квартира одразу дешевшає для покупця — без жодного зайвого чиновника.

І тепер головне. Чилі вводить режим податкової стабільності на 25 років для великих інвестиційних проєктів із фіксованим навантаженням не більше 35%. Чверть століття юридичного захисту від раптових нових зборів і правил «заднім числом». Саме це — а не обіцянки на форумах у Лондоні — змушує інвестора відкривати гаманець. В Україні замість цього висувають Національну стратегію доходів, яка базується на презумпції винуватості бізнесу. Інвестор дивиться на регулярні «маски-шоу» і логічно йде в юрисдикції, де правила гри фіксуються на десятиліття.

Ціна популізму

А тепер — про те що чекає кожну країну після десятиліть правління лівих — різання витрат, і чому тут все складніше, ніж виглядає.

Ось що завжди відбувається після десятиліть популізму: тяжкі рішення, які народ не любить і які неможливо провести через парламент. Каст пообіцяв скоротити держвитрати на $6 млрд за 18 місяців — це 7% бюджету, найжорсткіша економія з часів Піночета 1975 року. Але одночасно пообіцяв не чіпати пенсії, освіту та охорону здоров'я, де сидить левова частка витрат. І додати грошей поліції та тюрмам — бо криза безпеки нікуди не ділась. А будь-яке скорочення понад 1% ВВП потребує парламентського схвалення — де більшості у Каста немає. Економісти кажуть, що така арифметика не сходиться. Ринки вже нервують — хоча він іще нічого не встиг реалізувати. Це і є ціна 28 років популізму.

І ще новий президент пообіцяв суттєво збільшити витрати на охорону правопорядку — адже за останні 5 років у Чилі стало небезпечно ходити вулицями. На це теж потрібні кошти!

Тепер подивіться на Україну — і помножте все це в кілька разів.

У нас жоден уряд за всі 34 роки незалежності системно не скорочував держвитрати. Кожен додавав нові програми, виплати, агенції. Замість конкурувати за капітал низькими ставками репатріації та 25-річними гарантіями — наш уряд висуває стратегію, яка базується на презумпції винуватості бізнесу. Інвестор дивиться на це і логічно йде туди, де правила гри фіксуються на десятиліття. До цього додайте два фактори, яких у Чилі немає взагалі: повоєнна відбудова на сотні мільярдів — і армія, яка коштує великих грошей не рік і не два. Якщо Каст змушений приймати найважчі рішення за 50 років через 28 років популізму — Україні доведеться приймати рішення ще важче. За борги всіх урядів, за «соціальну державу без економічного фундаменту» і за рахунок відбудови та безпеки одночасно.

Автор:
Чернишов Петро
підриємець, екс-президент Київстар
Коментувати

Коментарі - 4

Sg Ms
8 травня 2026, 17:59
Дякую Петро, гарний приклад.
Skeptik777
8 травня 2026, 18:28
Приклад дійсно гарний, але у нас вихідні дані інші. Методи схожі, але не зовсім. Україні не можна різати витрати після війни, хіба що дерапарт порізати. Головне, як отримати такого відчайдуху до влади? Тільки не треба казати, військових до влади. Не дай Бог, сам служу і маю дві контузії. Дайте мені, або такм як я, владу, то буде дупа, розправи направо і наліво.
yago
8 травня 2026, 18:30
Давайте вы напишете о чем-то кроме чьих то предвыборных обещаний и спустя лет так 10. А то по итогу проблема до войны такая же — организованная преступность, иначе говоря воруют все А что там у Милея? Обещания не сработали? Как была страна в жопе так и осталась и нет волшебной пилюли как стать Америкой, хоть левые хоть правые, одна хрень
kadaad1988
8 травня 2026, 18:30
Украина социальная страна??? Что за бред??? Украина страна олигархата и чинуш, которые олигархат обслуживают!!!
