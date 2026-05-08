Ціни на українських АЗС стрімко пішли донизу: скільки коштує пальне

У п'ятницю, 8 травня, вартість усіх видів пального синхронно знизилася, причому деякі позиції втратили майже гривню на літрі. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Як змінилися ціни за добу

Дизельне пальне стало лідером падіння. Ціна знизилася на 88 копійок і тепер у середньому становить 88,03 грн за літр.

Бензин А-92 втратив у вартості 83 копійки, опустившись до позначки 66,39 грн за літр.

Бензин А-95 подешевшав на 28 копійок. Середня ціна на заправках становить 73,07 грн за літр.

Бензин А-95 преміум продовжує вчорашній тренд на зниження, втративши ще 19 копійок. Літр преміального пального тепер обійдеться у 76,89 грн.

Автогаз продемонстрував символічне зниження на 4 копійки, зупинившись на рівні 48,41 грн за літр.

