У п'ятницю, 8 травня, вартість усіх видів пального синхронно знизилася, причому деякі позиції втратили майже гривню на літрі. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
8 травня 2026, 16:01
Ціни на українських АЗС стрімко пішли донизу: скільки коштує пальне
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Як змінилися ціни за добу
- Дизельне пальне стало лідером падіння. Ціна знизилася на 88 копійок і тепер у середньому становить 88,03 грн за літр.
- Бензин А-92 втратив у вартості 83 копійки, опустившись до позначки 66,39 грн за літр.
- Бензин А-95 подешевшав на 28 копійок. Середня ціна на заправках становить 73,07 грн за літр.
- Бензин А-95 преміум продовжує вчорашній тренд на зниження, втративши ще 19 копійок. Літр преміального пального тепер обійдеться у 76,89 грн.
- Автогаз продемонстрував символічне зниження на 4 копійки, зупинившись на рівні 48,41 грн за літр.
Читайте також: Нафта дорожчає на тлі відновлення бойових дій між США та Іраном
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 2
Подивився свої заправки (95-й звичайний на WOG):
28.04 — 75.90
03.05 — 76.90
08.05 — 77.90