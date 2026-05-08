Чи будуть відключення світла влітку: енергетики назвали головні ризики

В Україні влітку не прогнозують повернення до масштабних графіків відключення електроенергії, однак ризик локальних обмежень все ж залишається. На ситуацію в енергосистемі можуть вплинути погодні умови, рівень споживання та можливі нові атаки рф на енергетичну інфраструктуру.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі Уніан заявив, що проблеми можуть виникнути у разі поєднання кількох негативних факторів — зокрема аномальної спеки, тривалої хмарності та нових масованих обстрілів. За його словами, у такому випадку промислових споживачів можуть тимчасово переводити на графіки обмеження потужності.

Він також повідомив, що останніми місяцями в окремих регіонах уже фіксувалися аварійні відключення через спрацювання захисту обладнання.

У Міністерство енергетики України нагадали, що зараз триває традиційна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону пояснила, що саме весняно-літній період є оптимальним для підготовки енергетичних об'єктів до осінньо-зимового сезону.

Через ремонти на АЕС частина генеруючих потужностей тимчасово недоступна, однак енергетики наразі не очікують критичного дефіциту електроенергії.

Водночас колишня міністерка енергетики Ольга Буславець розповіла Delo.ua, що до осені Україна має шанси пройти без масових відключень, якщо не буде екстремальної спеки. За її словами, значне підвищення температури може збільшити навантаження на систему через активне використання кондиціонерів.

За оптимістичним сценарієм, стабільною ситуація може залишатися і у вересні-жовтні. Подальше проходження опалювального сезону залежатиме від темпів відновлення енергетики та підготовки інфраструктури до зимових навантажень.