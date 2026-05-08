Мін'юст роз'яснив, коли за борги можуть забрати єдине житло

Відшкодування боргів коштом особистого майна громадян має суворі законодавчі обмеження, що гарантують збереження базових умов для життя навіть під час примусових стягнень. Про це повідомляє Міністерство юстиції України 8 травня.

Недоторканний мінімум боржника

У процесі виконання судових рішень державні та приватні виконавці не мають права вилучати речі першої необхідності. До цього переліку входять: одяг, взуття, постільна білизна, засоби гігієни, ліки та необхідні медичні вироби. Також недоторканними залишаються: мінімальний набір меблів і побутової техніки, продукти харчування або гроші на їхнє придбання, паливо для опалення житла та приготування їжі. Крім того, закон захищає від конфіскації: специфічне сільськогосподарське майно, державні нагороди та інструменти, які є єдиним джерелом заробітку людини.

Обмеження на період воєнного стану

Держава впровадила додаткові гарантії для підтримки населення під час війни. Зокрема, заборонено списувати кошти з пенсійних та стипендіальних виплат, за винятком окремих категорій виконавчих проваджень. Громадяни з арештованими рахунками зберігають право щомісяця витрачати суму: до двох мінімальних заробітних плат. Також діє мораторій на відчуження майна за певними іпотечними кредитами та стягнення єдиного житла за дрібні борги. Для жителів окупованих територій і зон активних бойових дій передбачено полегшення: зняття арештів на майно та виключення з реєстру боржників у справах щодо несплати комунальних послуг.

Цифровізація та закон № 4833-IX

Останні зміни до законодавства прискорюють взаємодію між банками та виконавчою службою завдяки підключенню фінансових установ до єдиної автоматизованої системи. Це створює можливість: автоматично знімати арешти з рахунків одразу після повного погашення заборгованості, а також спрощує обмін даними між державними реєстрами. Окремий захист отримали військовослужбовці: їхнє єдине житло не підлягає стягненню протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його скасування. Разом із тим, загальний поріг боргу, за якого дозволяється конфіскація єдиного житла, суттєво збільшено: з 20 до 50 мінімальних заробітних плат.