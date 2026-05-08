Дефіцит кадрів підштовхне зарплати вгору — прогноз НБУ

Національний банк України очікує поступового оздоровлення ринку праці протягом наступних років. Ключовими чинниками стануть відновлення економіки та поступова зміна міграційних трендів. Про це йдеться у новому Інфляційному звіті регулятора.

Міграція: від відпливу до великого повернення

НБУ прогнозує, що 2026 рік ще буде позначений невеликим чистим відпливом населення — близько 0,2 млн осіб. Проте вже з наступного року ситуація має розвернутися:

2027 рік: очікується початок «чистого» повернення мігрантів (близько 0,1 млн осіб).

2028 рік: процес суттєво активізується — додому можуть повернутися близько 0,5 млн громадян.

Такі припущення грунтуються на сподіваннях щодо зменшення безпекових ризиків та загального поліпшення економічного клімату в країні.

Робота та зарплати

Через пожвавлення бізнесу попит на робочу силу залишатиметься стабільно високим. Це створить умови для подальшого зростання добробуту працівників. За прогнозом НБУ, цьогоріч рівень безробіття знизиться до 10%, а у 2027−2028 роках зафіксується на позначці 9%.

Зростання реальних зарплат у 2026 році очікується на понад 11%. У наступні два роки (2027−2028) зарплати продовжуватимуть зростати в середньому на 6−7% щороку.

