Рейтинг довіри до США опустився нижче за російський

Рівень глобального сприйняття Сполучених Штатів Америки погіршується другий рік поспіль і наразі впав нижче показників російської федерації. Про це повідомляє Reuters 8 травня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Оцінка загрози та позиція фундації

Згідно з даними данської організації Alliance of Democracies Foundation, яка виступила замовником дослідження, респонденти найчастіше називали США найбільшою світовою загрозою після росії та Ізраїлю. Детальні критерії оцінювання не розкриваються, проте фундація зазначає, що її головна мета полягає у захисті та просуванні демократичних цінностей.

Засновник організації та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен прокоментував ситуацію: стрімке зниження рівня сприйняття Сполучених Штатів у світі є сумним, але не шокуючим. Він додав: зовнішня політика держави за останні вісімнадцять місяців поставила під сумнів трансатлантичні відносини (стратегічне партнерство між Європою та Північною Америкою), призвела до запровадження масштабних тарифів та створила загрозу вторгнення на територію союзника по альянсу.

Фактори тиску на міжнародне партнерство

Суттєве напруження у відносинах між Вашингтоном та Європою виникло через низку факторів. Серед них: митна політика Дональда Трампа, неодноразові заяви щодо встановлення контролю над Ґренландією (територією Данії, яка є членом альянсу), скорочення фінансової допомоги Україні, а також спільні військові дії США та Ізраїлю проти Ірану, які спровокували різкий стрибок цін на нафту. У квітні американський президент допустив можливість виходу країни з НАТО. Це сталося після того, як європейські держави відмовилися відправити військові флоти для розблокування Ормузької протоки для міжнародного торговельного судноплавства на початку повітряної кампанії проти Ірану.

Статистика індексу сприйняття

Опитування Democracy Perception Index вимірює ставлення до країн за шкалою від мінус 100% до плюс 100%. За два роки чистий показник сприйняття США змінився з плюс 22% до мінус 16%. Таким чином, держава опинилася позаду росії з показником мінус 11% та Китаю, який отримав плюс 7%. Причини позитивного ставлення до Китаю у звіті не вказані.