Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
8 травня 2026, 17:11

Рейтинг довіри до США опустився нижче за російський

Рівень глобального сприйняття Сполучених Штатів Америки погіршується другий рік поспіль і наразі впав нижче показників російської федерації. Про це повідомляє Reuters 8 травня.

Оцінка загрози та позиція фундації

Згідно з даними данської організації Alliance of Democracies Foundation, яка виступила замовником дослідження, респонденти найчастіше називали США найбільшою світовою загрозою після росії та Ізраїлю. Детальні критерії оцінювання не розкриваються, проте фундація зазначає, що її головна мета полягає у захисті та просуванні демократичних цінностей.

Засновник організації та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен прокоментував ситуацію: стрімке зниження рівня сприйняття Сполучених Штатів у світі є сумним, але не шокуючим. Він додав: зовнішня політика держави за останні вісімнадцять місяців поставила під сумнів трансатлантичні відносини (стратегічне партнерство між Європою та Північною Америкою), призвела до запровадження масштабних тарифів та створила загрозу вторгнення на територію союзника по альянсу.

Фактори тиску на міжнародне партнерство

Суттєве напруження у відносинах між Вашингтоном та Європою виникло через низку факторів. Серед них: митна політика Дональда Трампа, неодноразові заяви щодо встановлення контролю над Ґренландією (територією Данії, яка є членом альянсу), скорочення фінансової допомоги Україні, а також спільні військові дії США та Ізраїлю проти Ірану, які спровокували різкий стрибок цін на нафту. У квітні американський президент допустив можливість виходу країни з НАТО. Це сталося після того, як європейські держави відмовилися відправити військові флоти для розблокування Ормузької протоки для міжнародного торговельного судноплавства на початку повітряної кампанії проти Ірану.

Статистика індексу сприйняття

Опитування Democracy Perception Index вимірює ставлення до країн за шкалою від мінус 100% до плюс 100%. За два роки чистий показник сприйняття США змінився з плюс 22% до мінус 16%. Таким чином, держава опинилася позаду росії з показником мінус 11% та Китаю, який отримав плюс 7%. Причини позитивного ставлення до Китаю у звіті не вказані.

Ярослав Голобородько
Skeptik777
8 травня 2026, 18:30
Знайшли, у кого запитувпти. Через ту Гренландію всі данці бояться штатів, навіть москаля готові цілувати в дупку. За Ізраїль взагалі мовчу… як він загрожує данцям?
Romanenkas17
8 травня 2026, 18:49
«датська організація», «нато» — знайшли у кого питати)). це ж обіженки, їм всі не подобаються — то РФ, то США)). Не знають під кого лягати, хочуть воювати на всі фронти аби завантажувати свій бізнес з виробнцтва зброї((
