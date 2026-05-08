НБУ назвав причини пришвидшення інфляції у квітні

У квітні 2026 року інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,4%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. Головним чинником пришвидшення інфляції залишалося подорожчання пального на тлі зростання світових цін на нафту. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2026 року. Основною причиною відхилення загальної інфляції від прогнозу були суттєвіші шоки пропозиції окремих сирих продуктів харчування.

Водночас базова інфляція перевищила прогнозну траєкторію через посилення тиску з боку витрат бізнесу. Підвищення заробітних плат, подорожчання пального та відповідне збільшення витрат на логістику та інші транспортні послуги зумовили швидше зростання цін на послуги та непродовольчі товари.

Пальне

Інфляція пального суттєво пришвидшилася до 36,1% р/р. За даними НБУ, тривало подорожчання всіх видів пального, передусім дизелю та автомобільного газу. Попри певне зниження світових цін на нафту в середині місяця, корекція роздрібних цін була стриманою через інерційність ціноутворення, а також вплив значних запасів, сформованих за цінового піку і законтрактованих за вищими цінами обсягів.

Адміністративно регульовані ціни

Темпи зростання адміністративно регульованих цін пришвидшилися — до 9,4% р/р. Така динаміка зумовлена подальшим подорожчанням проїзду в міському маршрутному, приміському та міжміському транспорті, передусім через здорожчання пального. Крім того, основні поштові оператори підвищили вартість послуг.

Сирі продукти

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування незначно сповільнилися до 8,3% р/р. У квітні зростання цін на сирі продукти незначно пригальмувало. Зокрема, надалі повільніше дорожчала свинина завдяки збільшенню пропозиції імпортної продукції.

Овочі борщового набору залишалися більш ніж удвічі дешевшими, ніж торік, через активний розпродаж запасів з необладнаних сховищ в умовах теплої погоди. Зростання цін на огірки уповільнилося внаслідок збільшення пропозиції від українських тепличних комбінатів на тлі стриманого попиту.

Водночас ціни на помідори зростали стрімкіше, ніж очікувалося, через недостатні обсяги внутрішнього виробництва. Внаслідок низького врожаю пришвидшилися темпи зростання цін на крупи, передусім гречку та пшоно.

Базова інфляція

Базова інфляція суттєво пришвидшилася до 7,6% р/р. Збільшення витрат бізнесу на логістику, електроенергію та зарплати зумовило суттєве пришвидшення інфляції послуг до 13,3% р/р. Надалі пришвидшувалося подорожчання транспортних послуг, зокрема таксі, вантажних перевезень, техобслуговування авто та курсів водіїв. Також швидше зростала вартість послуг ресторанів, перукарень, кінотеатрів, манікюру тощо.

Зростання цін на оброблені продукти харчування незначно пришвидшилося до 10,2% р/р. Соняшникова олія дорожчала швидше через підвищення цін переробниками на тлі дефіциту пропозиції соняшнику, хліб — через зростання вартості сировини та логістики внаслідок подорожчання пального, а риба і морепродукти — внаслідок здорожчання імпорту з ЄС, підвищення цін на пальне та супутніх енергетичних витрат.

Водночас темпи зростання цін на кондитерські вироби пригальмували завдяки рекордно низьким цінам на какао-сировину та стабільно нижчим, ніж торік, цінам на цукор. Також повільніше дорожчала молочна продукція. Зокрема, другий місяць поспіль дешевшало вершкове масло через надлишок пропозиції на тлі низького експорту.

Ціни на непродовольчі товари повернулися до зростання (0,3% р/р) на тлі перенесення вищих витрат на логістику.

Читайте також: Інфляція в Україні знову пішла вгору: НБУ погіршив прогноз

Прогноз

НБУ очікує, що у найближчі місяці інфляція залишатиметься близькою до поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі (до 9,4% наприкінці року) внаслідок посилення тиску на виробничі витрати підприємств, зокрема через прямі та вторинні ефекти від подорожчання енергоресурсів, послаблення курсу гривні під впливом ринкових чинників у попередні періоди, а також подальше підвищення зарплат.

Відповідно до квітневого прогнозу НБУ інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у 2027 році. Монетарна політика Нацбанку спрямована на приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

«У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий вжити додаткових заходів зі стримування інфляції», — підкреслив регулятор.