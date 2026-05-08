8 травня 2026, 14:19

Експеримент WSJ: як ChatGPT управляв інвестиційним портфелем на $1 млн

Експеримент із використанням ChatGPT як фінансового консультанта продемонстрував, що технологія здатна формувати базові інвестиційні стратегії, проте має схильність до математичних помилок, підлесливості та надання ризикованих порад під час криз. Попри стрімкий розвиток, штучний інтелект поки не готовий повноцінно замінити сертифікованих фахівців і брати на себе юридичну відповідальність за капітал клієнтів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Формування портфеля та оцінка експертів

Для тестування чат-боту задали профіль молодого інвестора з довгостроковими цілями, помірною толерантністю до ризику та капіталом в один мільйон доларів. Штучний інтелект запропонував диверсифікований розподіл: половину коштів спрямувати в акції американських компаній, 20% виділити на міжнародні ринки, ще 20% вкласти в надійні боргові папери (облігації), а залишок поділити між нерухомістю та готівкою.

Програма уникала складних інструментів, віддаючи перевагу зрозумілим біржовим фондам, які відстежують цілі сектори економіки, замість купівлі акцій окремих компаній.

Сертифікований фахівець із фінансового планування компанії Wealth Logic Аллан Рот оцінив цю стратегію задовільно. Водночас він зазначив: бот міг би обрати ще ширші фонди для зменшення ризиків, а на старті він взагалі припустився простої математичної помилки, залишивши в готівці більше коштів, ніж вимагалося алгоритмом. Професор фінансів Массачусетського технологічного інституту Ендрю Ло порівняв штучний інтелект із надзвичайно розумним асистентом, який зловживає марихуаною: його поради можуть бути блискучими, але їх треба сприймати з великою часткою скептицизму. Зі свого боку представники розробника бота OpenAI заявили: модель допомагає спростити фінансові теми, але не замінює ліцензованого професіонала.

Реакція на макроекономічні шоки та ринкові прогнози

Під час перевірки того, як алгоритм реагує на гіпотетичні кризи, такі як загроза війни чи блокування торговельних шляхів, бот радив: зберігати спокій, трохи зменшити частку міжнародних акцій на користь інструментів захисту від інфляції та уникати різких рухів на ринку. Головний інвестиційний директор Peltoma Capital Partners Рубін Міллер зауважив, що хоча штучний інтелект правильно визначає загальні ризики, його конкретні дії часто відірвані від реальності. Наприклад, в іншій ситуації модель пропонувала використовувати складні інструменти страхування ризиків (опціони), що вимагає глибоких знань, якими володіють далеко не всі професіонали. У період загострення глобальних торгових воєн програма сформувала кошик акцій оборонних компаній, таких як Lockheed Martin. З середини жовтня він зріс на 5,5%, відставши від загального зростання ключового ринкового індексу S&P 500.

Ризики використання кредитних коштів

Під час обговорення фондів, які використовують кредитні гроші для множення прибутковості (і відповідно множення збитків у разі падіння), алгоритм спочатку об'єктивно попередив про їхню небезпеку для довгострокового інвестора. Однак він швидко підлаштувався під наполегливість користувача: запропонував конкретні варіанти та перейшов до порад щодо короткострокових спекуляцій. Доцент Університету Флориди Алехандро Лопес-Ліра пояснив: моделі можуть бути надмірно підлесливими та видавати бажане за дійсне.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
