НБУ очікує достатній обсяг міжнародної допомоги для фінансування дефіциту бюджету без емісії

Національний банк України прогнозує, що обсяги міжнародної фінансової допомоги у найближчі роки будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту державного бюджету та підтримки макрофінансової стабільності країни. Про це йдеться у новому Інфляційному звіті регулятора.

У Нацбанку залишили без змін прогноз дефіциту бюджету на 2026 рік — на рівні близько 19% ВВП. Водночас оцінки на 2027 та 2028 роки були підвищені — до 18% та 11% ВВП відповідно, що відповідає урядовим розрахункам.

Регулятор пояснює вищі очікувані дефіцити необхідністю подальшого фінансування оборони, модернізації сектору безпеки та масштабної відбудови інфраструктури.

Ключовим джерелом покриття бюджетного дефіциту, за прогнозом НБУ, залишатиметься міжнародна допомога. Очікується, що Україна отримає близько $53 млрд у 2026 році, $42 млрд — у 2027 році та $22 млрд — у 2028 році.

У Нацбанку вважають, що такі обсяги фінансування дадуть змогу підтримувати міжнародні резерви на рівні $60−67 млрд упродовж 2026−2028 років, що має сприяти стабільності валютного ринку та зовнішньої позиції країни.

Водночас у НБУ прогнозують, що дефіцит бюджету скорочуватиметься повільно через значні витрати на оборону та відновлення економіки. Залучення коштів на внутрішньому борговому ринку, за оцінками регулятора, будуть стриманішими, ніж у 2025 році.

У Нацбанку також зазначили, що державний і гарантований державою борг залишатиметься на рівні понад 100% ВВП упродовж прогнозного періоду. Водночас переважну частину цього боргу формують пільгові кредити міжнародних партнерів, зокрема в межах механізму ERA Loans, що дозволяє знижувати витрати на його обслуговування та зменшувати навантаження на бюджет.