8 травня 2026, 13:18

Інсайдери очікують злет цін на золото до $20 000 на тлі паливної кризи

На світових фінансових ринках зафіксовано активність, яка може свідчити про підготовку до економічного шоку. Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров звернув увагу на масове скуповування екстремальних опціонів на золото з датою виконання у грудні 2026 року.

Фото: НБУ

Золото по $15 000-$20 000

За словами експерта, інсайдери почали методично накопичувати Call-опціони (опціон на покупку) зі страйк-ціною у діапазоні $15 000 — $20 000. Це відбувається попри те, що жоден світовий банк наразі не дає прогнозів вище за $6 300.

«Ставка на $15 000 означає очікування або жорсткої переоцінки активів, або справжньої економічної катастрофи», — зазначає Гончаров.

Він також заявив, що закупівлі почалися не під час зростання ринку, а після суттєвого падіння цін, коли більшість аналітиків заговорили про «кінець золотої бульбашки».

На момент написання новини ціна золота становить $4 730 за тройську унцію.

Ормузька блокада як детонатор кризи

Головним чинником, що може спровокувати такий сценарій, є ситуація в Ормузькій протоці. Блокада цього стратегічного шляху триває вже понад два місяці, провокуючи найважчу енергетичну кризу в історії.

«Щоправда, через огляди аналітиків, які наганяють страху на ринку, та дуже тривожні заяви політиків — поки ще не сталося чогось дійсно переломного у світовій економіці, що б викликало справжній економічний шок. Але це поки що, і ще зберігається надія, що скоро все розсмокчеться й близькосхідна нафта з ПММ почнуть заливати світові ринки, як і раніше», — заявив екперт.

За його словами, дедалі більше зростає відчуття, що ситуація не розв’яжеться найближчим часом, оскільки серед ключових учасників конфлікту фактично немає зацікавленості в його швидкому завершенні.

Він зазначає, що США та Ізраїль майже не відчувають наслідків паливної кризи. Водночас Саудівська Аравія отримує навіть більші прибутки, ніж до блокади Ормузької протоки, а Іран після часткового послаблення санкцій також покращив свої економічні показники і фактично веде конфлікт без можливості відступу.

Гончаров попереджає: якщо перекриття Ормузької протоки триватиме ще кілька тижнів, паливна криза перейде у стадію реального дефіциту та різкого зростання цін, що «наздожене» реальний сектор економіки. У такому разі золото, як захисний актив, може продемонструвати вертикальний злет, а криза набуде системного світового характеру.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що попри статус «безпечної гавані», за останні два місяці — від початку військового конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном наприкінці лютого — золото втратило майже 11% вартості. Однак аналітики впевнені: ціна на дорогоцінний метал зростатиме.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
