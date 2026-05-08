За перші чотири місяці 2026 року зовнішній товарообіг України становив $46,1 млрд, при цьому імпорт значно перевищив експорт. Про це повідомляє Державна митна служба 8 травня.
Товарообіг України за чотири місяці сягнув $46,1 млрд
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Імпорт та експорт: обсяги і баланс
Із загального обсягу товарообігу імпорт склав $32,2 млрд, тоді як експорт — $13,9 млрд.
Оподаткований імпорт досяг $22,3 млрд, що відповідає 69% усіх ввезених товарів. У середньому податкове навантаження становило $0,55 на 1 кг таких товарів.
Найбільшими постачальниками товарів до України були Китай ($8,7 млрд), Польща ($3,1 млрд) і Туреччина ($2,2 млрд).
Основними напрямками експорту стали Польща ($1,5 млрд), Туреччина ($1,2 млрд) та Італія ($857 млн).
Структура імпорту: ключові категорії
Близько 72% імпорту припало на три групи товарів.
Машини, устаткування та транспорт становили $13,3 млрд. Під час їх митного оформлення до бюджету сплатили 74,3 млрд грн, або 26% митних надходжень.
Паливно-енергетичні товари склали $5,3 млрд. Вони забезпечили найбільшу частку надходжень — 103,5 млрд грн, або 36%.
Продукція хімічної промисловості досягла $4,6 млрд, із платежами до бюджету на рівні 38,4 млрд грн (14%).
Читайте також: Торговий суд США визнав частину мит Трампа незаконними, але не заблокував їх повністю
Структура експорту: основні товари
Найбільшу частку експорту сформували продовольчі товари — $8,5 млрд.
Метали та вироби з них становили $1,3 млрд, а машини, устаткування та транспорт — $1,2 млрд.
Під час експорту товарів, на які діє вивізне мито, до бюджету надійшло 585,9 млн грн.
Залежність від імпорту енергоносіїв і техніки
Україна традиційно залежить від імпорту енергоносіїв і техніки, що формує значну частину валютних витрат. Водночас аграрна продукція залишається основою експорту та головним джерелом валютних надходжень.
За даними міжнародних організацій, структура торгівлі України в останні роки змістилася в бік ЄС, який став ключовим торговельним партнером після 2022 року.
Коментарі