Товарообіг України за чотири місяці сягнув $46,1 млрд

За перші чотири місяці 2026 року зовнішній товарообіг України становив $46,1 млрд, при цьому імпорт значно перевищив експорт. Про це повідомляє Державна митна служба 8 травня.

Імпорт та експорт: обсяги і баланс

Із загального обсягу товарообігу імпорт склав $32,2 млрд, тоді як експорт — $13,9 млрд.

Оподаткований імпорт досяг $22,3 млрд, що відповідає 69% усіх ввезених товарів. У середньому податкове навантаження становило $0,55 на 1 кг таких товарів.

Найбільшими постачальниками товарів до України були Китай ($8,7 млрд), Польща ($3,1 млрд) і Туреччина ($2,2 млрд).

Основними напрямками експорту стали Польща ($1,5 млрд), Туреччина ($1,2 млрд) та Італія ($857 млн).

Структура імпорту: ключові категорії

Близько 72% імпорту припало на три групи товарів.

Машини, устаткування та транспорт становили $13,3 млрд. Під час їх митного оформлення до бюджету сплатили 74,3 млрд грн, або 26% митних надходжень.

Паливно-енергетичні товари склали $5,3 млрд. Вони забезпечили найбільшу частку надходжень — 103,5 млрд грн, або 36%.

Продукція хімічної промисловості досягла $4,6 млрд, із платежами до бюджету на рівні 38,4 млрд грн (14%).

Структура експорту: основні товари

Найбільшу частку експорту сформували продовольчі товари — $8,5 млрд.

Метали та вироби з них становили $1,3 млрд, а машини, устаткування та транспорт — $1,2 млрд.

Під час експорту товарів, на які діє вивізне мито, до бюджету надійшло 585,9 млн грн.

Залежність від імпорту енергоносіїв і техніки

Україна традиційно залежить від імпорту енергоносіїв і техніки, що формує значну частину валютних витрат. Водночас аграрна продукція залишається основою експорту та головним джерелом валютних надходжень.

За даними міжнародних організацій, структура торгівлі України в останні роки змістилася в бік ЄС, який став ключовим торговельним партнером після 2022 року.