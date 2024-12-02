Як фармацевти впливають на економіку та валюту Швейцарії

Для швейцарських політиків, яким довелося зіткнутися із найсильнішим зростанням франка майже за десятиліття, є розрада: вплив валютного курсу на економіку вже не такий сильний, як раніше. У тому числі і завдяки збільшенню значення фармацевтичної галузі країни, пише Bloomberg.

Країна, чий експортний портфель включає шоколад, сир та годинники, виграє від зростаючої частки фармацевтики у структурі економічного зростання — це дає Швейцарському національному банку деяку свободу дій при реагуванні на валютні шоки. Річ у тім, що закордонні продажі фармкомпаній, часто захищених патентами ліків, менш чутливі до таких коливань.

«Якщо мені потрібні ліки, тому що в мене щось болить, мене не турбує ціна. Чим більший внесок фармацевтики в економіку Швейцарії, тим менше ми залежимо від франка», — каже Давид Марме, головний економіст Швейцарії в Zuercher Kantonalbank.

Наразі ця галузь може змагатися за значимістю із легендарними фінансовими послугами країни. Разом із хімічною промисловістю вона становить близько 6,3% ВВП Швейцарії — вдвічі більше, ніж три десятиліття тому, і більше третини частки всього виробничого сектору, що поступово скорочується.

Таке розуміння, можливо, допомогло місцевому центробанку терпиміше ставитись до зміцнення валюти, яка має попит за рахунок свого статусу безпечного активу в умовах підвищеної геополітичної турбулентності. За останній рік франк досягнув максимуму з початку 2015 року як щодо долара, так і щодо євро.

Центральний банк вже знизив відсоткову ставку до 1%, і, ймовірно, знову пом'якшить політику в грудні, але він рухається поступово, квартальними кроками по 25 б.п., на відміну від різкіших напіввідсоткових знижень, що спостерігаються в інших економіках — від США до Нової Зеландії. Він також утримувався від значних інтервенцій на валютному ринку.

«Лікувальна» фармакологія

Контури економіки Швейцарії, що змінюються, говорять не тільки про самих фармвиробників, а й про конкурентну боротьбу у виробничому секторі, що характерна для розвинених економік, таких як сусідня Німеччина.

«Сила фармацевтики маскує слабкість інших галузей, які є циклічнішими та чутливішими до обмінного курсу. Відбувається прискорене структурне зрушення від промислового виробництва у Швейцарії», — каже Олександр Кох, економіст Raiffeisen у Цюріху.

У центрі фармацевтичного сектора перебувають Roche Holding AG та Novartis AG, коріння яких сягає інновації базельської фарбувальної промисловості XIX століття, що адаптувалася до виробництва ліків. Їхні штаб-квартири в Базелі дивляться один на одного з протилежних берегів Рейну, який забезпечував їх свіжою водою, служив для відведення відходів і надавав зручні транспортні зв'язки.

Ринкова капіталізація Roche та Novartis забезпечила їм місце у десятці найбільших компаній, за вагою в індексі Stoxx Europe 600, і вони становлять близько 30% швейцарського фондового індексу.

Їхні колеги Lonza Group AG і компанія Sandoz Group AG, що виділилася з Novartis, також базуються в Базелі, хоча галузь поширилася й на інші регіони, такі як Цюріх, Цуг і регіон Женевського озера. Дослідження є таким самим пріоритетом, як і виробництво, оскільки значна частина останнього також здійснюється за кордоном.

Швейцарія — не єдина економіка з великим фармацевтичним сектором. Яскравий приклад — зростаюча залежність Данії від Novo Nordisk. Проте швейцарські фармвиробники самі стали досить значущими, щоб стимулювати зростання. Минулого року міністр економіки Гі Пармелен назвав цю галузь ключовою причиною того, що економіка скоротилася менше, ніж в інших країнах, після криз 2008 року та Covid.

Відносний економічний внесок фармацевтики помітно зріс у 2015 році, коли рішення Центробанку відмовитися від прив'язки франка вдарило по інших експортерах, чиї закордонні продажі більше коливаються, залежно від валютного курсу. З того часу центральний банк все ще дотримувався жорсткого підходу до стримування припливу грошей, згодом знизивши ставки нижче за нуль сильніше, ніж будь-який інший ЦБ, доки не почалася інфляція.

Національні лобісти прийняли це до уваги. Швейцарські годинні групи були серед тих, хто закликав до дій, перш ніж чиновники востаннє знизили вартість запозичень у вересні. Жан-Філіп Коль, голова економічної політики виробничого лобі Swissmem, зазначає, що компанії, які вони представляють, адаптувалися до сили валюти і можуть витримати 1%-ве річне зміцнення франка, але велика волатильність може стати реальною проблемою.

«Франк з'їдає маржу та конкурентоспроможність. Раптові стрибки, як ті, що ми бачили нещодавно, створюють значний тиск на виробників», — сказав він.

Чиновники Національного банку Швейцарії визнають ці проблеми, але президент Мартін Шлегель також заявив, що політики не можуть фокусуватися на «конкретних галузях», і минулого місяця він навіть навів приклад того, як франк спонукає бізнес удосконалюватись.

«Сила швейцарського франка заважає ШНБ, оскільки нижчі ціни на імпортні товари тягнуть швейцарську інфляцію до нижньої межі цільового діапазону центрального банку 0−2%. Проте сильний долар і експорт у США таких продуктів, як фармацевтичні препарати, які менш чутливі до цін, означають, що стурбованість впливом валютного курсу на експортні сектори може бути менш вираженою, ніж у минулому», — Маева Кузен, старший економіст Думка Bloomberg Economics.

Потенційні проблеми

Зростаюча значущість фармацевтики має й темну сторону. Оскільки Америка є, безумовно, найважливішим ринком ліків у світі, регуляторні рішення там можуть істотно вплинути на галузь.

«Рішення Штатів запровадити обмеження для цін на ліки боляче вдарить по нас. Ефект міг би бути схожим на той, який зараз відчуває Німеччина через раптові проблеми в автомобільній промисловості», — сказав Мармі з Zuercher Kantonalbank.

Існує також ризик надмірної залежності від Roche чи Novartis. Обом компаніям останніми роками було важко переконати інвесторів та намітити переконливий шлях до зростання. Фармацевтика також має обмежену роль у реальній економіці. У ній непропорційно менше робочих місць — 53 000, порівнюючи з 639 000 у загальному виробничому секторі Швейцарії.

Всі компанії можуть бути впевнені, що зниження вартості запозичень, майже напевно, триватиме, що скоротить фінансові витрати і привабливість франка для інвесторів. Більшість економістів прогнозують, що ШНБ ще двічі знизить ставки з поточного рівня 1% до 0,5%, а деякі навіть кажуть, що не можна виключати зниження до нуля. Із 19 економістів, опитаних Bloomberg, троє прогнозують зниження на 50 базисних пунктів у грудні.

Хоча політики знають, що їхні можливості обмежені, валюта, напевно, залишиться основним об'єктом уваги.

Читайте також: Чому економіка США випереджає європейську

«Для ШНБ важливо, щоб вона не зміцнювалася раптово та надто швидко. Чиновники знають, що вони не можуть утримувати її на низькому рівні», — сказав Мармі із Zuercher Kantonalbank.