Чому економіка США випереджає європейську

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 жовтня 2024, 8:40

Чому економіка США випереджає європейську

Економіці США вдається швидше виходити з економічних криз і вона демонструє кращі показники зростання, порівнюючи з Європейським Союзом. Чому так відбувається та які чинники роблять Сполучені штати потужнішими, розмірковує старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

Економіці США вдається швидше виходити з економічних криз і вона демонструє кращі показники зростання, порівнюючи з Європейським Союзом.

Мені здається, цей графік гарно розкриває декілька причин, чому ЄС десятиліттями відстає від США у зростанні.

1) Під час рецесій безробіття в США різко зростає, а у ЄС — значно менше. Здавалося б, це добре? — Ні, бо рецесії — це якраз важлива фаза «творчого руйнування» в економіці, за Шумпетером.

Це нагода очиститися від неефективних бізнесів та робочих місць і спрямувати ресурси продуктивніше, що й веде до зростання. Це про гнучкість та адаптивність економіки.

І тут дуже контрастною і показовою була економічна політика часів ковідної кризи. США зосередилися на соціалці — прямі виплати всім нижче певного рівня доходу, та виплати з безробіття — «звільняйте, уряд підтримає людей». ЄС, натомість, зосередився на підтримці бізнесу та збереженні робочих місць — «уряд дасть вам гроші, щоб ви не звільняли людей».

У 2022-му почалося вторгнення рф в Україну, тому важко виділити чистий ефект на довшому горизонті, але ковідний спад у США таки був меншим і відновлення було бадьорішим.

2) Безробіття у США тяжіє до рівня у 4%. Це якраз рівень природнього безробіття, тобто стану рівноважної повної зайнятості в економіці, яким його бачили Фрідман із Фелпсом (і за що отримали свою Нобелівку).

У ЄС останні два десятиліття рівень безробіття тяжів до 8%, і лише останніми роками почав рухатися в напрямку до 6%. Вище природнє безробіття — менша продуктивність на душу населення.

Тут, звісно, багато спрощень і узагальнень, але загалом — європейський (відносний) соціалізм має свою ціну у повільнішому зростанні через меншу гнучкість та продуктивність.

Читайте також: Як змінюються ціни на житло в ЄС

Звісно, «тупе» зростання ВВП не може бути метою економічної політики. Основна мета — добробут громадян. Але в гостро конкурентному глобальному світі тривале низьке зростання означає, що добробут теперішнього покоління утримується певною мірою за рахунок добробуту, а можливо й елементарної фізичної безпеки майбутніх поколінь.

Автор:
Гайдай Юрій
старший економіст Гайдай Юрій
Центр економічної стратегії
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами