Чому економіка США випереджає європейську

Економіці США вдається швидше виходити з економічних криз і вона демонструє кращі показники зростання, порівнюючи з Європейським Союзом. Чому так відбувається та які чинники роблять Сполучені штати потужнішими, розмірковує старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

Мені здається, цей графік гарно розкриває декілька причин, чому ЄС десятиліттями відстає від США у зростанні.

1) Під час рецесій безробіття в США різко зростає, а у ЄС — значно менше. Здавалося б, це добре? — Ні, бо рецесії — це якраз важлива фаза «творчого руйнування» в економіці, за Шумпетером.

Це нагода очиститися від неефективних бізнесів та робочих місць і спрямувати ресурси продуктивніше, що й веде до зростання. Це про гнучкість та адаптивність економіки.

І тут дуже контрастною і показовою була економічна політика часів ковідної кризи. США зосередилися на соціалці — прямі виплати всім нижче певного рівня доходу, та виплати з безробіття — «звільняйте, уряд підтримає людей». ЄС, натомість, зосередився на підтримці бізнесу та збереженні робочих місць — «уряд дасть вам гроші, щоб ви не звільняли людей».

У 2022-му почалося вторгнення рф в Україну, тому важко виділити чистий ефект на довшому горизонті, але ковідний спад у США таки був меншим і відновлення було бадьорішим.

2) Безробіття у США тяжіє до рівня у 4%. Це якраз рівень природнього безробіття, тобто стану рівноважної повної зайнятості в економіці, яким його бачили Фрідман із Фелпсом (і за що отримали свою Нобелівку).

У ЄС останні два десятиліття рівень безробіття тяжів до 8%, і лише останніми роками почав рухатися в напрямку до 6%. Вище природнє безробіття — менша продуктивність на душу населення.

Тут, звісно, багато спрощень і узагальнень, але загалом — європейський (відносний) соціалізм має свою ціну у повільнішому зростанні через меншу гнучкість та продуктивність.

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Звісно, «тупе» зростання ВВП не може бути метою економічної політики. Основна мета — добробут громадян. Але в гостро конкурентному глобальному світі тривале низьке зростання означає, що добробут теперішнього покоління утримується певною мірою за рахунок добробуту, а можливо й елементарної фізичної безпеки майбутніх поколінь.