Як ЦБ контролюватимуть гроші бізнесу та громадян і скільки знатимуть про кожного

Понад 70 центробанків у всьому світі працюють над цифровими валютами для роздрібних операцій. Наразі цифровими валютами центробанків вже можна сплатити покупки в Нігерії, а також — на Ямайці та Багамських островах. Пілотні проєкти цифрової валюти центробанків запустили Китай, Індія, Гана, Уругвай та рф. Через три роки може з'явитися цифровий євро . Навіщо центробанкам власний «біткоїн» та як він змінить життя громадян і бізнесу, розповів запрошений експерт Ukraine Economic Outlook Олексій Петрівський.

Посилення контролю над фінансовими операціями змусило багатьох шукати альтернативу банківським транзакціям. Вона була знайдена в криптовалюті — насамперед, у стейблкоїнах. Наприклад, за 2022 рік обсяг транзакцій у Tether (USDT) склав $18,2 трлн. Для порівняння: обсяг річних транзакцій Visa та MasterCard склав $14,1 трлн і $7,7 трлн відповідно.

Поза банківською системою обертаються безпрецедентні суми. Це загрожує здатності центральних банків повноцінно виконувати свої функції регулювання грошово-кредитної політики і роль кредитора останньої інстанції. Тому, як відповідь, регулятори почали розробляти власні цифрові валюти (central bank digital currency або CBDC). Цифрова валюта центрального банку — це нова форма безготівкових грошей, випущена центральним банком на основі розподіленого реєстру.

Перші тестові розробки почалися у 2016—2017 роках. Станом на 2021 рік, за оцінками МВФ, вже понад 80% національних фінансових регуляторів вивчали можливість впровадження CBDC.

Переважна більшість проєктів CBDC розробляється на базі Blockchain.

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Навіщо CBDC бізнесу і приватним користувачам

Існує декілька моделей CBDC, але найперспективнішими видаються дві з них:

Оптова модель передбачає використання валюти центробанку тільки фінансовими установами, і застосування у міжбанківських операціях клірингу в міжнародній торгівлі та переказах.

Дана модель викликає найбільший інтерес у центральних банків, оскільки саме вона потенційно здатна значно пришвидшити роботу фінансової системи, підвищити її рівень безпеки, знизити витрати та надати безпрецедентні можливості контролю за обігом грошової маси.

Роздрібна модель CBDC — це спроба дати юридичним і фізичним особам те, що останнім часом не спроможна була дати традиційна банківська система, але змогли дати стейблкоїни. Це, передусім, швидкість, простота і ціна транзакцій. CBDC не вимагатимуть стос паперів, оскільки відображення транзакцій у розподілених реєстрах, а також програмованість цифрової валюти дозволяє відразу бачити походження коштів.

Це також швидкість — перекази SWIFT, які використовує бізнес в зовнішньоекономічній діяльності та фізичні особи — при транскордонних переказах значних сум, заходять на рахунок отримувача, зазвичай, через 1−3 дні після відправки. CBDC заходитиме на рахунки отримувача практично миттєво, так само, як і перекази у вищезгаданих USDT.

Що не менш важливо — вартість транзакцій. Для фізичних осіб, насамперед, мігрантів та іноземних студентів, досить актуальним є питання комісій за міжнародні перекази. Зазвичай, середні суми переказів у цих категорій користувачів коливаються від декількох десятків до декількох сотень доларів, але комісії системам міжнародних переказів вони платять несправедливо великі.

Наприклад, при переказі через Western Union від 50 до 100 доларів, відправник повинен сплатити 15 доларів комісії, тобто від 15% до 30% від суми. Тобто, пропонуючи платіжну інфраструктуру з меншими затратами на перекази, CBDC ще й сприяє підвищенню фінансової інклюзивності. CBDC може бути в безпосередній власності громадян і корпорацій, в якості цифрової форми готівкових грошей, на додачу до паперових, на спеціалізованих гаманцях.

У цифровій валюті, безумовно, буде передбачена програмована частина. Наприклад, громадяни, що не досягли 21 року, не зможуть розрахуватися своєю цифровою валютою за алкоголь, або підприємства не зможуть здійснювати сумнівні транзакції.

Заробітна плата чиновникам та держзакупівлі в CBDC дозволять контролювати обіг виплачених державою коштів, таким чином створюючи суттєві ускладнення для проведення корупційних оборудок. Держава зможе автоматично, в режимі реального часу утримувати податки з фізичних та юридичних осіб, що має значно спростити їх адміністрування.

CBDC допоможе збирати точніші і своєчасні дані про фінансові операції, для отримання точнішої аналітики і статистики про поточний стан економіки та поведінки споживачів, для прийняття відповідних монетарних рішень фінансовими регуляторами.

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Чи покладуть край анонімності цифрові валюти центробанків

Однак, чимало експертів вже висловили побоювання, що в світі, де CBDC буде пріоритетним засобом розрахунків, не залишиться місця для приватної інформації. Сьогодні певну анонімність транзакцій забезпечує використання готівки і криптовалют.

Цифрова валюта працюватиме на технологіях розподіленого реєстру. Тому технічно дійсно можлива деанонімізація розрахунків, тобто повний контроль держави за розрахунками на всіх рівнях. Чи варто цього боятися?

Відкритим громадянським демократичним суспільствам не варто. У демократичних країнах знайдеться достатньо спеціалістів, щоб оцінити, чи розробка конкретної країни несе в собі загрозу деанонімізації платежів, в якій мірі і наскільки великими є ризики втручання держави в приватне життя громадян. А оскільки саме довіра і розуміння з боку громадян є тим фактором, який визначатиме успіх і швидкість впровадження CBDC, то навряд чи варто боятись деанонімізації.

У тоталітарних країнах, безумовно, високі шанси повної деанонімізації, оскільки поєднання цифрової валюти з, наприклад, китайською системою соціального рейтингу дає просто безмежні можливості покарання і заохочення власних громадян, а відтак — тотального контролю над ними.

Очевидно, в різних країнах будуть різні технічні моделі, підходи до реалізації, правові норми, тому говорити однозначно про якісь конкретні небезпеки поки що зарано, оскільки ще не зовсім очевидно, яка саме модель виявиться найадаптивнішою.

Цілком ймовірно, що банки почнуть впровадження, насамперед, оптової моделі CBDC. Наступним етапом, логічно припустити, буде повна або часткова виплата заробітної плати чиновникам та соціальної допомоги населенню роздрібними CBDC. У будь-якому випадку, процес впровадження в економіку цифрової валюти буде значно розтягнутий в часі, і, безумовно, в осяжному майбутньому буде ще одною формою грошей, а не прийде на заміну готівці та традиційним безготівковим розрахункам.

Наостанок, хотілось би згадати ще одну фобію підприємців про те, що впровадження CBDC дасть безпрецедентні можливості контролю для податкової. Якщо дійсно так буде, то, можливо, замість ухиляння від податків, бізнес нарешті спрямує свій основний фокус і зусилля на лобіювання зниження ключових ставок податків.