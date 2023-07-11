Прогноз щодо CBDC, банк Standart Chartered чекає біткоїн по $120 тисяч: що нового на ринку криптовалют

Банк міжнародних розрахунків прогнозує, що до 2030 року буде запущено 15 національних цифрових валют

2022 року 93% центробанків працювали над своїми цифровими валютами (CBDC). Згідно з аналітиками, 9 із 86 опитаних ЦБ збираються випустити свої цифрові валюти у найближчі шість років. Всього до 2030 може з'явитися близько 15 CBDC. Про це йдеться у звіті Банку міжнародних розрахунків.

«Результати опитування показують, що на сьогодні стейблкоїни та інші криптоактиви рідко використовуються для платежів за межами криптоекосистеми», — йдеться у звіті.

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Банк Standard Chartered чекає на біткоїн за ціною $120 000 наприкінці 2024 року.

Ціна біткоїна може перевищити $50 000 цього року, а до кінця наступного вона досягне $120 000. Такий прогноз зробили аналітики банку Standart Chartered, повідомляє Reuters.

«Підвищення прибутковості майнерів у розрахунку на один видобутий BTC означає, що вони можуть продавати менше, зберігаючи приплив коштів, що зменшує чисту пропозицію активу і призводить до зростання цін на нього», — сказав аналітик Джефф Кендрік.

Варто зазначити, що такий прогноз дає не лише Standart Chartered. Нещодавно голова відділу досліджень криптофінансового сервісу Matrixport Маркус Тілен заявив, що вартість біткоїна може подолати позначку $125 000 до кінця наступного року.

Кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший володіє біткоїном на $250 000

На кінець червня вартість біткоїнів, якими володіє племінник 35-го президента США та учасник поточних передвиборчих перегонів Роберт Френсіс Кеннеді-молодший, становила від $100 000 до $250 000. Про це свідчить звіт, на який посилається CNBC.

З документа випливає, що вкладення в криптовалюту принесли політику менше ніж $201. Чи не уточнюється, хто саме купив цифровий актив, але представники Кеннеді підтвердили, що коштами володіє особисто він.

Ще в травні, під час виступу на конференції Bitcoin 2023, Кеннеді дав високу оцінку біткоїна та закликав до розвитку та захисту цієї мережі. Він також додав, що його кампанія готова приймати пожертвування до BTC.

У Threads з'явилися scam-акаунти криптопроектів раніше, ніж самі проекти встигли там зареєструватися

У новій соціальній мережі Threads від Meta стали з'являтися фейкові облікові записи проектів, пов'язаних із криптовалютною індустрією.

8 липня DeFi-платформа Wombex Finance опублікувала попередження про підроблений обліковий запис, на який на той момент підписалася 41 особа.

До цього, 6 липня, тайванському підприємцю Джеффрі Хуангу (Machi Big Brother) вказали на те, що від його імені було заведено фейкову сторінку в Threads.