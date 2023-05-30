За 3 роки в ЄС може стартувати цифровий євро: що з ним можна буде робити

Вже у червні Європейська комісія розробить законодавчу базу для запровадження цифрового євро . Чому він потрібен і коли з'явиться в обігу, розпові в член виконавчої ради Європейського центрального банку Фабіо Панетта.

Коли з'явиться цифровий євро

ЄЦБ вивчає дизайн цифрового євро, його поширення та вплив на фінансовий сектор. Над проектом працює команда із 50 осіб. Центробанк перебуває у постійному контакті з Європейською комісією, яка має подати законодавчу пропозицію у червні. Це забезпечить нормативно-правову базу цифрового євро.

Потім у жовтні Керівна рада ухвалить рішення про можливий початок підготовки до розробки та тестування цифрового євро. Цей етап може тривати два-три роки. Якщо Керівна рада та європейські законодавці — держави-члени та члени Європейського парламенту — погодяться, ЄЦБ зможе запустити цифровий євро через три-чотири роки.

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Навіщо єврозоні цифрова валюта ЄЦБ

Щоб забезпечити фінансову стабільність, необхідно, щоб гроші центрального банку перебували у центрі фінансової системи. Ми хочемо запропонувати громадянам безризикові європейські цифрові платіжні кошти, якими вони можуть безкоштовно користуватися в будь-якій точці єврозони, магазинах, Інтернеті або для розрахунків між фізичними особами. Такого рішення на даний момент немає.

Цифровий євро також надасть платформу європейським фінансовим посередникам для надання інноваційних платіжних послуг по всій зоні євро. Наразі послуги, розроблені в одній європейській країні, часто недоступні в іншій. А на європейському ринку карткових платежів домінують дві неєвропейські компанії, карти яких приймають далеко не скрізь. Таку ситуацію неможливо собі уявити у США. І, якщо нічого не змінювати, вона посилюватиметься зростанням великих технологій.

Як ЄЦБ зможе використовувати дані, зібрані за допомогою цифрового євро

Європейський центральний банк не матиме доступу до персональних даних.

Щодо фінансових посередників, які поширюватимуть цифровий євро, необхідно буде знайти баланс між забезпеченням конфіденційності даних та боротьбою з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Цей баланс визначатиметься законодавцем. У поточних дискусіях одні хочуть зробити пріоритетом конфіденційність, тоді як інші хочуть надати пріоритет боротьбі з незаконною діяльністю.

Що означатиме введення цифрового євро для споживачів

Це платіжний інструмент, простий у використанні, доступний у всій зоні євро, який зміцнить використання євровалюти. Підвищення конкуренції на ринку платежів та інновації на основі цієї фінансової «сировини», яку ми надамо європейським фінансовим посередникам. І більший грошовий суверенітет.

ЄЦБ гарантує, що всі користувачі отримають базову послугу, яка дозволяє здійснювати платежі між фізичними особами, роздрібними торговцями та державними органами. Європейці, наприклад, зможуть використовувати його для оплати в Інтернеті або в магазинах, для надсилання грошей своїм близьким або для сплати податків. І банки зможуть пропонувати додаткові функції, такі як регулярні платежі, платежі на основі використання чи доступ до інших фінансових послуг.

Як цифровий євро вплине на банки

Ми дуже чітко заявили: ЄЦБ випустить цифровий євро, але не поширюватиме його. Громадяни не мають рахунків в ЄЦБ або національних центральних банках. У нас немає досвіду роботи з клієнтами, і нам немає сенсу займатися цим бізнесом. І ми не прагнемо отримати більшу частку ринку.

Ми хочемо бути скрізь, але ніде не домінувати. Європейці знатимуть, що вони завжди мають змогу використовувати цифровий євро, але вони використовуватимуть його лише для частини своїх платежів. Ми прагнемо не розширення ролі державних грошей, а їх збереження, оскільки у нинішньому вигляді — готівки — їх використання скорочується. Надання цифрового євро, як доповнення до готівки, є природним розвитком цифрової економіки.

Цифрові рахунки євро будуть обмежені, тому що ми не хочемо створювати напруженість для фінансових посередників, що може негативно позначитися на фінансуванні економіки та проведенні грошово-кредитної політики. Цифровий євро буде платіжним засобом, а не формою інвестицій чи заощаджень. Іноді ми згадували стелю 3000 євро. Ця сума близька до середньої брутто-зарплати у єврозоні та не створить проблем для фінансової стабільності. Найбільші платежі стануть можливі завдяки зв'язку між цифровими рахунками євро і традиційними банківськими рахунками.

Про нові банкноти євро

Ми працюємо над випуском нової серії високотехнологічних банкнот з метою запобігання підробкам та зниження впливу на навколишнє середовище. Ми робитимемо банкноти доступними для громадян доти, доки на них є попит. Але можна припустити, що одного разу цифровізація економіки може призвести до маргіналізації готівки. Ми не можемо ризикувати тим, що гроші центрального банку більше не використовуються. Ось чому нам потрібний цифровий євро.

ЄЦБ розглядає можливість зображення на нових банкнотах відомих європейських діячів, а також низку тем, у тому числі європейську культуру, і незабаром проведе з цього питання консультації з широким загалом.