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5 липня 2024, 16:58

Інвестори визначились, які акції подорожчають у разі перемоги Трампа

Тиждень був коротким із нагоди Дня незалежності США, але це не завадило S&P 500 та Nasdaq встановити нові історичні рекорди. Як відзначає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, попри те, що всі можливі індикатори так і просять корекції, ринки продовжують зростати — людська жадібність і справді не знає меж.

Тиждень був коротким із нагоди Дня незалежності США, але це не завадило S&P 500 та Nasdaq встановити нові історичні рекорди.

Політика затьмарила статистику

Вже майже рік, а може й більше, як основна дискусія про те, що відбувається на ринках і чого чекати далі, розгортається навколо інфляції та відсоткових ставок, які ФРС США збирається, але ніяк не збереться, знизити.

Цього тижня ще декілька важливих економічних індикаторів засвідчили, що ринок праці охолоджується, економічна машина сповільнюється і навіть сам Пауелл визнав, що економіка рухається «шляхом зниження інфляції», при цьому традиційно наголосивши, що потрібно більше доказів, щоб таки розпочати процес зниження ставок.

Але ставки ставками, а минулого тижня на ринках з’явилася ще одна дуже важлива тема для обговорення. І пов’язана вона з виборами Президента США, а саме можливим припиненням Байденом участі у виборчих перегонах.

Оцінка ймовірності такої події букмекерами становить понад 50%, і це спонукає інвесторів переглядати свої портфелі і адаптувати їх до чинників, які пов’язують з можливою перемогою Трампа: зменшенням податків та підвищенням рівню протекціонізму. З огляду на це, збільшується обсяг ставок на зміцнення долара, підвищення дохідності облігацій та зростання акцій банків, енергетичних та фармацевтичних компаній. Саме такі інвестиції, на думку трейдерів, дозволять заробити у випадку перемоги Трампа, яка стає все ймовірнішою.

Звіти заряджають оптимізмом

Сезон квартальних фінансових результатів ще не розпочався, але деяка статистика, що дозволяє моделювати майбутні досягнення, вже оприлюднюється.

Цього тижня інвестори отримали дані щодо поставок автомобілів Tesla минулого кварталу. Результати виявилися гіршими, ніж минулого року, — старий і недешевий модельний ряд набагато важче продавати, ніж дешевші китайські моделі, — але все ж таки краще, ніж очікували аналітики.

Як з’ясувалося, цього було досить, щоб відігріти серця інвесторів, на думку яких найгірші часи для Tesla вже позаду, а далі буде тільки краще. В результаті з моменту оголошення, за три дні, вартість акцій Tesla зросла на понад 20%, ще раз підтвердивши, що ринок завжди готовий купувати надії та сподівання.

На завершення тижня інвестори отримали дані про стан ринку праці і, власне, це й планувалося, як головна подія тижня, якби не Байден, із його можливим зняттям із виборів. Кількість створених робочих місць перевищила очікування, але все ж була менше, ніж місяцем раніше, а рівень безробіття продовжив підвищуватися.

Загалом ще один знак того, що ринок праці охолоджується і з’являється гарний шанс все ж таки дочекатися, що ФРС таки почне знижувати ставку. Може навіть у вересні, як вказує ринок ф’ючерсів на ставку ФРС.

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Що в підсумку? Ринки зростають, жадібність перемагає, корекція стає все логічнішим передбаченням… Хоча, як ми знаємо, логіка не завжди спрацьовує, коли до діла беруться емоції.

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
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