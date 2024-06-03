Гривня продовжує дешевшати: що буде з доларом та євро цього тижня

Початок червня на валютному ринку пройде дуже складно. Останні кілька тижнів гривня різко девальвувала, чому сприяло зняття валютних обмежень. Тепер НБУ стоїть перед вибором: активно підтримувати нацвалюту спалюючи резерви, чи дати їй обвалитися і перекрити потужне джерело фінансування казни через вкладення фізосіб в ОВДП.

3 червня спрацює фактор першого робочого дня нового звітного періоду, коли клієнти та банки підбивають підсумки роботи за попередній місяць та визначаються із завданнями на наступний. Це зазвичай знижує активність на міжбанку та працює на гальмування зростання курсу, якщо такий тренд був раніше. Тобто у нашому випадку.

Але вже з 4 червня клієнти та банки почнуть працювати у звичайному ритмі, що швидко створить додатковий тиск на курс нацвалюти, оскільки попит на ринку на валюту перевищує її пропозицію.

Причому перед НБУ стоятиме складний вибір: знову активно продавати долар із резервів або все ж таки закривати не весь попит на валюту на торгах, економити ЗВР, але тим самим підігравати зростанню котирувань міжбанку та подальшій девальвації гривні.

Яке рішення не ухвалив би зараз Нацбанк, це буде дуже обережно сприйняте ринком:

активний розпродаж резервів послабить позиції нацвалюти у середньостроковій перспективі. Оскільки саме великий ЗВР за подальшого своєчасного та повного обсягу надходження західної допомоги — єдині реальні подушки безпеки для гривні в умовах війни. Якщо резерви активно тануть, це поганий сигнал ринку.

якщо ж НБУ не стане особливо втручатися і дозволить гривні знецінюватися, це вдарить по показниках інфляції, знизить кількість охочих вкладатись у гривневі інструменти ( депозити та ОВДП у нацвалюті) як серед бізнесу, так і серед населення.

Саме населення зараз — одне з головних потенційних джерел ресурсів для розміщення державою облігацій та беземісійного сценарію фінансування зростаючих видатків бюджету на оборону. Адже міжнародна допомога здебільшого має цільовий напрямок лише на соціалку. Обсяг податків, що збираються, які можуть йти на армію, теж не безмежний. А ось понад 1 трлн гривень на рахунках громадян — дуже значний ресурс, який Мінфін може хоча б частково залучити до покриття бюджетного дефіциту через ОВДП.

У підсумку Нацбанк намагатиметься всидіти одразу на двох стільцях: перестати активно знецінювати гривню, щоб не лякати населення, і резервів витрачати менше. Тобто інтервенції регулятор проводитиме постійно, але при цьому не закриватиме весь потенційний попит на валюту, підштовхуючи експортерів до продажу максимальних обсягів валюти зі своїх рахунків зростанням котирувань міжбанку. Паралельно регулятор триматиме в тонусі банки, періодично нагадуючи їм про необхідність посилення контролю над надходженням валютної виручки в країну та її реалізацією на міжбанку клієнтами.

У цій ситуації ринку точно не варто чекати від НБУ особливих послаблень валютних обмежень. Адже регулятору вже важко справлятися з наслідками своїх недавніх травневих поблажок бізнесу та інвесторам.

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Крім суто внутрішніх чинників, цього тижня на поведінку нашого валютного ринку вплинуть і міжнародні події.

Насамперед, засідання ЄЦБ з процентних ставок 6 червня та засідання ФРС з аналогічного питання наступного тижня. Перед засіданням європейського регулятора, з 4 по 6 червня, на нас чекають валютні ралі по парі євро/долар на зовнішніх ринках, що негайно відбиватиметься на курсі євро в Україні.

За моїм прогнозом, ЄЦБ не наважиться поки почати цикл зниження ставок, але інформаційне тло в ці дні і спроби спекулянтів розігріти ринок цілком можуть розкачати пару євро/долар у межах 1 американського центу на євро, тобто для України це близько 40 копійок на євро на міжбанку та до 45−50 копійок на євро на готівковому ринку.

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Але не встигнуть гравці нашого ринку перетравити рішення ЄЦБ, як уже з кінця тижня почне працювати фактор наближення засідання Федрезерву США, яке відбудеться 12 червня. І тут волатильність пари євро/долар суттєво збільшиться навіть у порівнянні з наслідками рішень ЄЦБ.

За моїми прогнозами, це може призвести до коливань пари євро в межах 1−1,75 цента на євро, тобто це означатиме можливі стрибки курсу євро в Україні в межах 40−70 копійок на євро на міжбанку і до 50−80 копійок на готівковому ринку. Ризикну припустити, що цього разу ФРС також вирішить відсоткові ставки не змінювати, але сам факт засідання американського регулятора неабияк зіпсує нерви всім учасникам ринку.

До цього варто додати мікс інших важливих подій, які відбиватимуться на поведінці та настрої всіх учасників нашого валютного ринку на цьому тижні:

напружена обстановка на фронті,

регулярні атаки росії по цивільній інфраструктурі,

засідання правління НБУ з облікової ставки 13 червня,

підготовка Саміту миру у Швейцарії,

напружені переговори Мінфіну з міжнародними кредиторами щодо реструктуризації зовнішніх боргів України.

Прогноз курсу долара та євро на 3 — 7 червня.

Міжбанк

НБУ змушений буде практично щодня виходити на торги з інтервенціями з продажу долара, а курсовий тренд на міжбанку повністю залежатиме від цінників регулятора під час їх проведення.

За моїми прогнозами, за 3−7 червня Нацбанк витратить на підтримку гривні на торгах не менше ніж $520 млн — $700 млн. Обсяги щоденних операцій за системою Блумберг не перевищуватимуть $140—300 млн. Найменша активність спостерігатиметься 3 червня — у перший робочий день місяця, про що я писав вище, а вже з вівторка міжбанк увійде до свого звичайного робочого ритму.

Мій прогноз щодо пари євро/долар на 3−7 червня 2024 року буде в межах коридору від 1,074 до 1,09 долара за євро.

Тому, якщо в цей період на міжбанку котирування долара будуть у межах коридору 40,25 — 40,95 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс безготівкового євро буде в межах коридору від 43,22 до 44,64 грн.

Готівковий ринок

Валютні ризики значно зросли, тож фінансисти не захочуть ризикувати. Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть досить широкий спред у межах від 20 до 35 копійок за доларом, а за євро — в межах від 20 до 40 копійок. Частина мереж обмінників продовжить дотримуватися тактики ще ширших спредів — до 1 гривні як щодо долара, так і євро.

Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом у банках буде в межах від 40,25 до 41,65 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 40,30 до 41,50 гривень .

Котирування по готівковому євро в банках будуть у межах коридору покупок та продажів від 42,70 до 45,20 грн. А у пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор цінників буде в межах від 43,45 до 45,10 грн .

Враховуючи зростання напруженості на валютному ринку, а також високу волатильність пари євро/долар на міжнародному ринку, власники обмінників часто змінюватимуть свої котирування протягом дня в залежності від поведінки українського міжбанку та пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.