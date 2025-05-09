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9 травня 2025, 18:47

Гривня відвойовує позиції у євро та долара: який курс побачимо цими вихідними

Геополітична ситуація у світі залишається напруженою. І це позначається на поведінці всіх ринків, зокрема, й валютного. Військове протистояння двох ядерних країн — Індії та Пакистану, посилення дронових і ракетних атак рф проти України, загострення ситуації навколо сектора Гази між Ізраїлем та Хамасом — кожна з цих подій окремо здатна «висадити в повітря» вартість будь-яких активів, не кажучи вже про мікс таких проблем.

Геополітична ситуація у світі залишається напруженою.

А якщо додати до цього ще й чергове засідання Федрезерва США щодо відсоткових ставок, із традиційними коментарями його керівництва щодо стану та перспектив американської та світової економіки, то ми отримуємо «ідеальний шторм» для пари євро/долар та ціни золота у світі. Він неминуче спровокував стрибки курсу євровалюти щодо гривні в Україні, а також дозволив золоту встановити нові цінові рекорди.

Графік пари євро/долар

Графік вартості золота за тиждень

Україна з її малооб'ємним ринком та війною у цій глобальній валютній грі залишається заручником ситуації. Нацбанку довелося максимально згладжувати коливання за курсом долара, і опосередковано — за євро, щодо гривні. І робив він це досить ефективно, хоча ситуація з міксом вищеописаних проблем була досить складною.

У результаті за період із 5 до 9 травня курс продажу долара на українському міжбанку просів на 9 копійок — із 41,60/41,65 до 41,53/ 41,56 гривень, готівковий долар у п'ятницю ввечері, 9 травня, обмінники фінкомпаній продавали без жодних проблем за 41,70 грн.

Євро за цей же період на українському міжбанку подешевшав слідом за подіями на світових ринках на 38 копійок — зі стартових рівнів понеділка, 5 травня, 47,1244/47,1686 до 46,7669/46,7840 гривень до завершення п'ятничної сесії 9 травня. Курс продажу готівкового євро в обмінниках фінкомпаній цього ж дня ввечері перебував у межах 47,20 — 47,40 гривень.

Тому можна вважати, що наш валютний ринок досить гідно пройшов усі випробування та виклики цього тижня, що не може не тішити як українських громадян, так і бізнес.

Серед позитивного для гривні варто відзначити збільшення ЗВР України на 1 травня 2025 року до $46,7 млрд. Це забезпечує близько 5,6 місячних обсягів критичного імпорту за мінімального міжнародного стандарту за цим критерієм у 3 місяці.

Щоправда, зростання золотовалютних резервів відбулося за рахунок отримання міжнародної допомоги (переважно європейської). Тобто це заслуга наших міжнародних партнерів, а не ефективності роботи української економіки.

Курс безготівкового долара на міжбанку

Курс готівкового долара у банках та обмінниках фінкомпаній

Курс безготівкового євро на міжбанку

Курс готівкового євро в банках та обмінниках фінкомпаній

Попри таку досить відносну, але все ж таки стійкість нашого валютного ринку в умовах геополітичного світового шторму, чинник невизначеності та війна не дають можливості власникам обмінників найближчими днями звужувати спред між купівлею та продажем долара та євро.

Фінансистам просто немає сенсу це робити, оскільки основні «подразники» для ринку нікуди не зникли. Тому власники обмінників цими вихідними встановлять спред за доларом у межах 20−25 копійок, а за євро — в межах 20−40 копійок. Оптові пункти обміну валют у суботу та неділю, 10 та 11 травня, попрацюють зі спредом за доларом та євро у межах 15−20 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 10−11 травня

Курс готівкового долара у суботу та неділю у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,10 до 41,45 гривень та продаж від 41,50 до 41,70 гривень.

Курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 46,50 до 46,95 гривень та продаж від 47,10 до 47,60 гривень.

Частина обмінників можуть коригувати ці цінники покупок/продажів долара та євро ще в межах плюс/мінус 3−5 копійок за рахунок уже своїх суто індивідуальних завдань та потреб клієнтури у кожному конкретному регіоні.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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