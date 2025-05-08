ФРС США зберегла ставку втретє поспіль на рівні 4,25-4,5% річних

Федеральна резервна система США (ФРС), яка виконує функції центрального банку країни, за підсумками дводенного засідання 6−7 травня зберегла облікову ставку на рівні 4,25−4,5% річних. Про це йдеться у прес-релізі регулятора. На попередньому засіданні у березні ФРС також залишила ставку без змін.

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Деталі

У прес-релізі за підсумками засідання регулятор повідомив, що хоча коливання чистого експорту вплинули на дані, останні показники свідчать, що економічна активність продовжує зростати впевненими темпами. До цього експорт у релізі не згадувався.

Раніше вийшли дані, згідно з якими економіка США у першому кварталі скоротилася на 0,3% на тлі зростання імпорту.

ФРС також додала у прес-реліз, що невизначеність щодо економічних перспектив зросла ще більше, як і ризики вищого безробіття та інфляції. Регулятор знову наголосив на намірі повернути інфляцію до цільових 2%.

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У ході прес-конференції за підсумками засідання голова ФРС Джером Пауелл кілька разів згадав тарифи. Через них, зокрема, зросли інфляційні очікування.

Пауелл визнав, що вплив вищих торгових мит на економіку залишається зараз вкрай невизначеним. Але якщо мита збережуться, то вони, найімовірніше, викличуть прискорення інфляції, уповільнення економіки та зростання безробіття. Ефект на інфляцію, ймовірно, буде короткостроковим, але є і ризик довгострокових наслідків.

Якщо мита збережуться, то ФРС може не побачити подальшого прогресу у досягненні своїх цілей як мінімум до наступного року .

ФРС не поспішатиме у питанні грошово-кредитної політики, хоча якщо буде потрібно, то може діяти швидко. Пауелл зазначив, що заклики президента США Дональда Трампа до зниження ставок ніяк не впливають на роботу регулятора.

Нагадаємо

Вдень 7 травня ринок оцінював ймовірність того, що ФРС збереже ставку без змін, 95,6%, свідчать дані інструменту FedWatch, який розраховує біржа CME на підставі ф'ючерсів на ставку. 4,4%, що залишилися, вказували на варіант зі зниженням ставки на 25 б.п.

Економісти, опитані Reuters, очікували, що ФРС США не знижуватиме ставки на засіданні у травні.

Наступне засідання ФРС щодо ставки заплановано на 17−18 червня. Більшість економістів очікують, що регулятор пом'якшить свою політику 2025 року.