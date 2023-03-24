Євро знову у зоні ризику: що буде з курсом в обмінниках

Український валютний ринок цього тижня знову не можна було назвати спокійним. Головним обурювачем спокою знову був євро, курс якого щодо гривні постійно суттєво змінювався. Це недивно — нещодавній банківський стрес у США та Європі не минув даремно.

Швейцарський регулятор оперативно втрутився у ситуацію з Credit Suisse, а Федрезерв США — у підтримку доларової ліквідності з центробанками багатьох країн. Крім того, ФРС закрив проблеми повернення клієнтських коштів збанкрутілими американськими банками. Тож, банківський стрес, зрештою, частково згасає. Але на самому початку подій він все ж таки суттєво налякав безпосередньо клієнтів цих банків-невдах, і загалом всіх громадян Америки та Європи.

Крім цього, ФРС тримав певну інтригу навколо підвищення відсоткових ставок 22 березня, що періодично теж додавало нервування як валютним спекулянтам, так і всьому фінансовому ринку.

Реакцією ринків на ці стреси стали лихоманка пари євро/долар на міжнародних ринках, і періодичний зліт котирувань золота понад психологічну позначку у $2000 за унцію.

Графік пари євро/долар за 20−24 березня

Графік ціни на золото за 20−24 березня

Але європейський, швейцарський та американський регулятори вчасно втрутилися у банківську кризу, а Федрезерв «не підвів» очікувань аналітиків та ринку, підвищивши відсоткову ставку на очікувані 0,25% річних — до 5%.

Тому до кінця тижня фінансові пристрасті у світі дещо вщухли, що зменшило стрибки євро і на українському ринку.

Як світові події позначилися на українському ринку

У результаті, євро на нашому міжбанку за тиждень зріс на 32 копійки: з ранкових котирувань понеділка 20 березня 38,9857/39,3756 до рівня 39,3075/39,6969 гривень до фізичного закриття п'ятничних українських торгів за євровалютою 24-го березня о 15:00 за Києвом. Хоча ще того ж четверга 23 березня євровалюта на торгах котирувалася і суттєво вище за рівень у 40,20 гривень за євро.

Загалом же, ситуація за парою євро/долар на зовнішніх ринках хоча й дещо стабілізувалася, але не дає жодних гарантій у збереженні існуючого на вечір п'ятниці «статусу кво» хоча б наступного тижня. І це викликає побоювання як у ризиковиків банків, так і у аналітиків фінкомпаній. Тому щодо євро розслабитися ні в кого не вийде.

А ось безготівковий долар, завдяки Нацбанку, продовжував і продовжуватиме перебувати в межах вже звичного коридору 36,5686−36,9343 гривень. І тому особливих загроз ані клієнти, ані самі банки зараз не бачать.

На готівковому ринку долар особливих сюрпризів не подавав, залишаючись в обмінниках фінкомпаній у межах коридору цінників купівлі та продажу від 38,00 до 38,75 гривень.

А от євро на готівковому ринку старанно повторював усі траєкторії стрибків євровалюти як за парою євро/долар, так і за реакцією на ці події українського міжбанку. У підсумку, до кінця п'ятниці 24 березня євровалюту в обмінниках фінкомпаній та касах банків продавали по 41,20−41,80 гривень.

При цьому, жодного ажіотажу з боку населення навколо стрибків курсу євро не було. В умовах війни людям очевидно не до цього.

Як «закриється» тиждень

Розуміють це й власники обмінників, які після певного зниження напруження пристрастей навколо курсу євровалюти на зовнішніх ринках перейдуть цими вихідними до роботи у форматі «з обігу» як за доларом, так і за євро.

Щоправда, зі збереженням досить широкого спреду при купівлі/продажу готівкового євро в межах від 25−30 копійок до 1 гривні.

Нічого не вдієш, євровалюта залишається навіть у короткостроковій перспективі досить непередбачуваною. І саме для мінімізації своїх ризиків фінансисти збережуть спред за євро в таких, досить великих, навіть за українськими мірками, межах.

Крім цього, новина про значне збільшення видаткової частини бюджету для покриття потреб армії, насамперед, за виплатами військовим, вселяє надію у власників обмінників на поступове зростання котирувань за рахунок збільшення платоспроможного попиту на валюту з боку цієї категорії українських громадян.

Курси готівкових валют на 25−26 березня

З огляду на відносно невеликі курсові ризики щодо долара, основна частина обмінників фінкомпаній виставить спред за ним цієї суботи та неділі в межах від 20−25 копійок до 40−50 копійок. А ось за євро, через вищеописані причини, фінансисти збережуть спред у широких межах від 25−30 копійок до 1 гривні.

💵Курси готівкового долара в більшості обмінників фінкомпаній 25−26 березня перебуватимуть у межах коридору: прийом 38,00 — 38,35 гривень та продаж від 38,40 до 39,00 гривень. 💶А за євро цими днями основна частина пунктів обміну валюти виставить наступні котирування при купівлі/продажу євровалюти: прийом у межах від 40,35 до 41,25 гривень та продаж від 41,35 до 41,65 гривень.

Євро залишиться в зоні ризику, з погляду власників обмінників, що змусить їх оперативно змінювати свої цінники щодо цієї валюти протягом вихідних декілька разів на день.