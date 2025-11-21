Євро подешевшало: чому власники обмінників не поспішають переглядати свої курси

Тиждень, що минув, на вітчизняному валютному ринку пройшов у банальній текучці з єдиними поправками на завершення періоду бюджетних платежів у клієнтів. Саме необхідність розрахунків бізнесу з бюджетом за підсумками 3 кварталу 2025 року, а також за жовтень частково підстрахували курс нацвалюти на міжбанку в першій половині тижня.

Додаткова потреба у гривні в експортерів змушувала їх періодично збільшувати продаж валютної виручки, що й призвело до збільшення щоденної статистики торгів за системою Блумберг за цей період в основному понад $200 млн.

На міжнародному валютному ринку в ці ж дні пара євро/долар поводилася по-різному, але в межах досить вузького коридору, від 1,15 до 1,163 долара за євро. Тобто вся тижнева волатильність становила до 1,3 центів на євро або реаліях України — до 55 копійок на євро. Це відчутно, але не так багато, порівняно з періодами, коли протягом тижня курс євровалюти «гуляв» у межах до 1−1,3 гривень на євро.

Графік пари євро/долар

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

Курс євро (міжбанк)

Курс готівкового євро

Не надто збурював цього тижня світовий ринок новими заявами про зміну торгових правил і президент США Дональд Трамп. Його коментарі щодо можливого введення 500% мит на товари з країн, які продовжують купувати російську нафту, і активна робота в цьому напрямі американських законодавців, безсумнівно, подіяли, але вже були закладені нафтовим ринком у зниження котирувань нафти Urals і ті значні дискони (до 20% -25%), які зараз вициганюють нечислені покупці її енергоресурсів у рф.

Вартість нафти марки Brent за тиждень також просіла до $61,41 за барель, що для України є позитивним фактором, оскільки падіння цін на енергоносії для нас означає зниження валютних витрат на їх закупівлю на зовнішніх ринках.

Вартість нафти марки Brent цього тижня

Досить активно змінювалася світова ціна на золото (до $120 на унції протягом кількох днів) на геополітичних і військових новинах, що зараз говорить про невизначеність, що зберігається, на всіх сегментах світового ринку — від фінансового до фондового і сировинних.

Графік золота

Тобто загалом ситуація на світових майданчиках дещо розрядилася, але чи довгострокова це тенденція, чи просто чергове «затишшя перед бурею», стане зрозуміло вже найближчим часом.

Для України та її валютного ринку в умовах постійної військової агресії рф та обстрілів цивільної та критичної інфраструктури цього тижня нічого особливо не змінилося: попит на валюту залишався стабільно високим як з боку бізнесу на міжбанку, так і на готівковому ринку.

Навіть більше, переговори з МВФ про нову програму фінансування, що почалися, збіглися з політичною кризою через корупційний скандал у вищих ешелонах влади, а також з активізацією Штатів щодо завершення війни в Україні. Поки що сторони консультуються з приводу запропонованого Трампом плану. І весь інформаційний галас, який супроводжує ці консультації, також впливає на настрої учасників українського валютного ринку.

У результаті за період з 17 по 21 листопада курс продажу долара США на міжбанку зріс майже на 23,5 копійки — з рівня 42,005/42,035 до 42,24/42,27 гривень за долар. Увечері п'ятниці, 21 листопада, в обмінниках готівковий долар продавався по 42,40 — 42,60 гривень.

Курс продажу євро на торгах за цей період просів майже на 15 копійок — з рівня 48,793/48,811 до 48,6435/48,6654 гривень. Це ситуативна реакція нашого ринку на невелике просідання євро до долара на світових майданчиках у п'ятницю ввечері. При цьому, готівковий євро ввечері 21 листопада обмінники продавали по 49,20 — 49,50 гривень. Це говорить про те, що незважаючи на ситуативне просідання міжбанку, фінансисти не хочуть брати на себе додаткові ризики щодо євровалюти і тому особливо не знижують цінники в обмінниках.

У подібних умовах власники великих мереж обмінників цими вихідними своєї тактики роботи «з обороту» не мінятимуть. Хоча для збільшення обсягів валютообмінних операцій і дещо звузять спред щодо долара та євро в межах до 15−20 копійок.

Крім того, власники обмінок зараз хочуть заробити, роблячи ставку на пік сезону розпродажів. У цій ситуації в особливо жвавих торгових центрах та великих магазинах фінансисти занизять курс прийому валюти у громадян, розраховуючи, що людям, які прийшли на розпродаж, буде не до серйозного моніторингу цінників.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 22−23 листопада

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,95 до 42,25 гривень та продаж від 42,35 до 42,60 гривень .

Курс готівкового євро перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,60 до 49,00 гривень та продаж від 49,20 до 49,50 гривень .