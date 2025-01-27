Китайський аналог ChatGPT перевертає ринки США та Європи

Індекс S&P 500 видав найкращий перший тиждень за нового президента з початку правління Рональда Рейгана у 1985 році. Ринки позитивно відреагували на перші дні президентства Дональда Трампа: відсутність новин про підвищення мит заспокоїло інвесторів, а оголошення про великі інвестиції у штучний інтелект підтримало акції технологічних компаній. Однак на ранок понеділка все це було забуто.

У понеділок настрої у технологічному секторі серйозно погіршилися, що спонукало інвесторів фіксувати прибуток. Донизу пішли ф'ючерси на основні американські фондові індекси. Причиною стала презентація DeepSeek, китайського стартапу в галузі штучного інтелекту, новітньої моделі R1. За словами її розробників, її продуктивність можна порівняти з провідними американськими моделями, такими як ChatGPT від OpenAI, але при цьому китайський варіант коштує в рази дешевше.

Китайський додаток на основі штучного інтелекту DeepSeek обігнав ChatGPT та інших конкурентів, ставши найрейтинговішим безкоштовним додатком в App Store компанії Apple у США, Великобританії та Китаї.

DeepSeek була заснована у 2023 році Лян Веньфеном в Ханчжоу (місто на південному сході Китаю). 40-річний випускник факультету інформаційної та електронної інженерії також започаткував гедж-фонд, який підтримав DeepSeek.

Повідомляється, що спочатку він створив склад чипів Nvida A100, які наразі заборонені до експорту у Китай. Експерти вважають, що ця колекція може становити 50 тис. екземплярів. Наявність таких запасів спонукала Веньфена запустити DeepSeek, об'єднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які все ще доступні для імпорту.

Популярність програми різко зросла з моменту його запуску в січні, кинувши виклик широко поширеній думці про те, що Америка є недоторканим лідером у сфері ШІ, пише ВВС.

В основі системи лежить модель DeepSeek-V3 із відкритим вихідним кодом, на розробку якої, як стверджують дослідники, було витрачено менше $6 млн. Точна сума, вкладена у розробку ChatGPT, OpenAI не розголошується. Але, наприклад, навчання GPT-3 обійшлося у суму від $4 до $ 12 млн. GPT-4, будучи ще більшим і складнішим, ймовірно, коштує значно дорожче. Аналітики оцінюють загальну вартість розробки, навчання та підтримки такої системи, як ChatGPT, у сотні мільйонів доларів, включаючи як початкові витрати на навчання, так і поточні покращення.

У 2023 році Microsoft розширила своє партнерство з OpenAI, інвестувавши $10 млрд на підтримку розробки моделей та інфраструктури OpenAI, включаючи ChatGPT.

Після запуску DeepSeek-R1 на початку цього місяця компанія похвалилася «продуктивністю, співставною» з однією з останніх моделей OpenAI, розробника ChatGPT, при використанні її для таких завдань, як математика, кодування та роздуми звичайною мовою.

Венчурний капіталіст із Кремнієвої долини і радник Дональда Трампа Марк Андрессен назвав DeepSeek-R1 «моментом ШІ-Супутника», маючи на увазі перший штучний супутник Землі, запущений Радянським Союзом у 1957 році.

Навчання моделей штучного інтелекту, на кшталт ChatGPT та DeepSeek, забезпечують сучасні чипи. Проте з 2021 року уряд США посилив обмеження на продаж сучасних чипів до Китаю.

Щоб продовжити роботу без постійних поставок імпортних передових чипів, китайські розробники штучного інтелекту ділилися своїми напрацюваннями один із одним та експериментували з новими підходами до технології.

Це призвело до появи моделей ШІ, яким потрібно набагато менше обчислювальної потужності, ніж раніше. Це також означає, що вони коштують набагато менше, ніж вважалося за можливе раніше, що може перевернути галузь.

Саме тому акції світових гігантів, що пов'язані зі ШІ та базуються в США, таких як Nvidia, Microsoft та Meta, впали у понеділок вранці, ця подія обвалила ціни і на європейські акції. Наприклад, акції голландського виробника мікросхем ASML знизилися на понад 10%, Siemens Energy, який виробляє обладнання штучного інтелекту, — на 21%.

«Ідея створення недорогої китайської версії не була авангардною, тому вона застала зненацька ринок. Тому, якщо ви раптово отримаєте цю недорогу модель ШІ, це викличе побоювання щодо прибутків конкурентів, особливо з огляду на суму, яку вони вже інвестували в дорожчу інфраструктуру ШІ», — пояснила Фіона Чінкотта, старший аналітик ринку City Index.

Сінгапурський консультант із інвестицій у технологічні компанії Вей-Серн Лінг заявив BBC, що це «потенційно може зірвати інвестиційний проєкт у всьому ланцюжку постачання ШІ».

Проте банківський гігант Волл-стріт Citi попередив, що хоча DeepSeek може кинути виклик домінуючим позиціям американських компаній, таких як OpenAI, проблеми, з якими стикаються китайські компанії, можуть перешкодити їх розвитку.

Минулого тижня консорціум американських технологічних компаній та іноземних інвесторів оголосив про створення проєкту Stargate — компанії, яка вкладає 500 млрд доларів в інфраструктуру штучного інтелекту в Техасі.

Злети та падіння тижня на фондовому ринку США

«Мінфін» зібрав найцікавіші акції минулого тижня.

Минулого тижня акції Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) у моменті подорожчали на третину. Серед іншого, компанія продає рішення в галузі космічних систем для космічної та оборонної промисловості. RKLB — не єдина компанія сектора, яка змогла минулого тижня потішити інвесторів.

Котирування small-cap компанії Sidus Space, що займається проєктуванням супутників, злетіли 21 січня на 22%. Папери Intuitive Machines, що у 2024 році посадив на Місяць свій апарат Odissey, зросли майже на 24%. Котирування виробника мініатюрних супутників Planet Labs підскочили на понад 22%.

CNBC пов'язує ралі космічних компаній з ентузіазмом інвесторів щодо повернення Трампа до Білого дому. У своїй інавгураційній промові новий президент США коротко торкнувся теми і космосу.

«Ми слідуватимемо нашому очевидному призначенню до зірок і відправимо американських астронавтів встановити зірково-смугастий прапор на планеті Марс», — заявив Трамп.

Аналітик Deutsche Bank Едісон Ю звертає увагу на те, що котирування космічних компаній почали зростати ще в листопаді минулого року, відразу після обрання Трампа. Він назвав три чинники, що сприяють розвитку галузі: висування Трампом кандидатури мільярдера та астронавта Джареда Айзекмана на посаду директора NASA, значний обсяг торгів із боку роздрібних інвесторів та очікування на отримання більшої кількості багатомільярдних федеральних контрактів.

«Після виборів, схоже, виник дуже глибокий та широкий ажіотаж щодо відкриття можливостей приватної космонавтики», — сказав Ю телеканалу CNBC.

Котирування біофармацевтичної компанії Summit Therapeutics, Inc. (SMMT) зросли до рекорду за всю історію торгів.

Причиною стали її досягнення у лікуванні онкозахворювань. Минулого понеділка SMMT оголосила, що пізня стадія досліджень її препарату від раку Ivonescimab показала зниження ризиків прогресування захворювання або смерті на 49%, порівнюючи з ліками Keytruda, які виробляє Merck.

Keytruda домінує на ринку протиракових препаратів з того часу, як ці ліки були схвалені десять років тому, і є одним із найприбутковіших препаратів за всю історію, пише Barron's. При тому, що це один із ключових продуктів Merck, патентний захист на його виробництво спливає у 2028 році, що створює тиск на компанію: закінчення патенту відкриває можливості для появи дженериків і може значно знизити її доходи.

«Ivonescimab перевершив «практично всі клінічні очікування, порівнюючи із золотим стандартом імунотерапії Keytruda», — написав аналітик Citi Ігаль Нохомовіц. Він підвищив рейтинг Summit Therapeutics до рівня Top Pick, а цільову ціну її акцій з $13 до $19. Ринкова вартість Summit Therapeutics із початку року зросла на 649%. За даними MarketWatch, компанію відстежують три аналітики, і всі три рекомендують купувати її папери.

А ось акції Merck щодо початку року коштують дешевше приблизно на 6,4%. Проте аналітики здебільшого радять купувати й їх: папери фармгіганта мають 18 рейтингів Buy і п'ять Overweight із 26-ти в сумі, показує FactSet. Інші три рейтинги — рекомендації «тримати папери» (Hold).

Папери Twilio, Inc. (TWLO), компанії, що надають бізнесу хмарний сервіс для комунікації з клієнтами, минулого тижня показали найкраще зростання майже за п'ять років.

Так інвестори відреагували на прогноз прибутку компанії найближчими роками, повідомив CNBC.

Twilio на заході для інвесторів оголосила, що досягла позитивного операційного прибутку за стандартами бухобліку GAAP у четвертому кварталі 2024 року — це сталося вперше в історії компанії, стверджує MarketWatch. Щобільше, сервіс очікує, що буде прибутковим за цим показником у новому фінансовому році та «кожного наступного року», додало видання.

Twilio повідомила також, що має намір повертати акціонерам половину свого вільного грошового потоку до 2027 року. Рада директорів компанії схвалила програму зворотного викупу акцій на $2 млрд.

За підсумками четвертого кварталу 2024 року, компанія планує показати зростання виторгу на 11%, що вказує на прискорення зростання: у третьому кварталі було +10%. Обсяг ринку комунікацій та даних, на якому сервіс продає свої продукти, до 2028 року може зрости до $119 млрд, із передбачуваних $86 млрд цього року, випливає з прогнозу компанії.

Аналітики Baird у п'ятницю підвищили рейтинг акцій Twilio із нейтрального до Overweight, еквівалентного рекомендації «купувати», а цільову ціну паперів підвищили зі $115 до $160.

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Головні події тижня

Поточний тиждень буде сповнений важливими для ринків подіями. Свої перші засідання у 2025 році проведуть Федеральна резервна система США, Європейський центральний банк та Банк Канади. Свої квартальні звіти представлять понад 100 компаній із S&P 500, серед яких Meta, Microsoft, Apple, Tesla та інші важкоатлети.

Китайські фабрики уповільнюють виробництво

У понеділок, 27 січня, Національне бюро статистики Китаю опублікувало індекс ділової активності у виробничому секторі за січень 2025 року.

Показник несподівано впав до 49,1 пункта і виявився нижчим за грудневе значення та консенсус-оцінку в 50,1 пункта. Це перше зниження ділової активності з вересня і найрізкіше за останні п'ять місяців, пише Trading Economics. І це при тому, що Пекін уже здійснив низку заходів щодо підтримки місцевого бізнесу.

Різко сповільнилося у січні й зростання невиробничої активності. Так місцеві компанії відреагували на перспективи жорстких торгових мит США.

Проте аналітики Capital Economics у своїй записці для клієнтів зазначили: хоча індекси ділової активності вказують на те, що економіка Китаю дещо втратила темпи в січні, «уповільнення на початку року, ймовірно, виявиться тимчасовим, оскільки фіскальне стимулювання має підтримати економічне зростання у короткостроковій перспективі».

Засідання ФРС: що скаже Пауелл

У середу, 29 січня, Федрезерв оголосить рішення щодо грошово-кредитної політики. За даними CME Group, ринки практично впевнені (ймовірність є близькою до 100%), що американський ЦБ залишить ставку без змін. Тому, ймовірно, коливання на ринку може викликати лише пресконференція голови ФРС, яка пройде того ж дня.

Інвестори хочуть знати, скільки ще скорочень ймовірно цього року. У грудні Федрезерв вразив ринки, скоротивши прогнозоване зниження ставок на 2025 рік. Причиною такого рішення стали побоювання регулятора, що інфляція може знову прискоритися. Однак ці побоювання не виправдалися, американська економіка почувається непогано: свіжа звітність свідчить про уповільнення базової інфляції на тлі різкого збільшення числа робочих місць.

Засідання ЄЦБ: як регулятор відреагує на нові погрози

У четвер, 30 січня, Європейський центральний банк повідомить рішення щодо грошово-кредитної політики. Трейдери впевнені, що ЄЦБ зменшить базову відсоткову ставку на чверть відсоткового пункту. Минулого року регулятор знизив ставку чотири рази, починаючи з червня, та довів її до 3%.

Інвестори чекають на подальші сигнали від голови Європейського центробанку Крістіни Лагард: загроза запровадження високих мит Штатами і млява економіка єврозони підштовхують європейських чиновників до активнішого пом'якшення грошово-кредитної політики. Ринки закладають до базового сценарію ще три зниження ключової ставки ЄЦ цього року після рішення, ухваленого в четвер.

Деякі політики також дали зрозуміти, що згодні з тим, що ставки знизяться до 2%, що знаходиться в межах передбачуваного діапазону «нейтральної» ставки, яка не стимулює, але й не обмежує економіку.

Сезон звітностей: увага до акцій «Чудової сімки»

На корпоративному фронті увага, найімовірніше, буде зосереджена на квартальних результатах низки впливових технологічних компаній.

Цього тижня квартальні результати розкриють власник Instagram Meta Platforms, виробник iPhone Apple, софтверний гігант Microsoft та виробник електромобілів Tesla.

Деякі аналітики припустили, що оскільки ФРС, як очікується, призупинить зниження ставок на невизначений час, високі показники доходів цих компаній можуть дати новий імпульс довгостроковому зростанню акцій на Волл-стріт.

Інші спостерігачі кажуть: оцінки цих лідерів ринку вже завищені, тож невтішні цифри від цих груп (усі вони входять до так званої «Чудової сімки» — групи технологічних гравців із величезною капіталізацією) можуть підірвати оптимізм щодо продовження багаторічного ралі.

Інтригу додав китайський стартап DeepSeek.

«Весь фондовий ринок США тримається на акціях технологічних компаній із величезною капіталізацією, які, зі свого боку, підживлюються оптимізмом щодо ШІ. І хоча заяви DeepSeek викликали неабияку частку скептицизму, компанія може стати фатальною ниткою, висмикненою з будівлі ентузіазму щодо ШІ», — заявили аналітики Vital Knowledge у записці для клієнтів.

Свіжий зріз стану економік США та ЄС

Цього тижня з'явиться низка важливих для інвесторів даних про стан найбільших економік світу.

У вівторок, 28 січня, Бюро перепису населення США оприлюднить доповідь щодо попиту на товари тривалого користування за грудень. Ринок припускає, що обсяг нових замовлень на ці товари зріс на 0,8%, порівнюючи з листопадом, повідомив Barron's.

У четвер, 30 січня, Бюро економічного аналізу (BEA) Мінторгівлі США повідомить попередню оцінку зростання найбільшої економіки світу за четвертий квартал. Консенсус-оцінка Barron's передбачає уповільнення зростання ВВП до 2,6% у річному вимірі із 3,1% у третьому кварталі.

Перші оціночні дані щодо ВВП за останній квартал 2024 року також опублікує єврозона.

У п'ятницю, 31 січня, Мінторгівлі США опублікує дані щодо індексу споживчих цін (PCE) за грудень. Консенсус-оцінка передбачає, що за останній місяць 2024 року роздрібні ціни, без огляду на продукти харчування та енергії (індекс Core PCE), зросли на 0,2%, порівнюючи з листопадом, і на 2,8% — у річному вимірі.