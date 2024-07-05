ЄС розпочав боротьбу з китайським імпортом: на посилки AliExpress накладуть мито

Європейський Союз може запровадити мита на дешеві товари, куплені на онлайн-платформах поза блоком. Цей крок насамперед вдарить по китайських онлайн-ритейлерах Temu, AliExpress та Shein, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує ключові тези.

Європейські законодавці розглядають можливість запровадження мит на особисті посилки, відправлені з-за меж ЄС, повідомило Bloomberg обізнане джерело. Наразі в ЄС діє безмитний поріг у розмірі 150 євро ($161) для онлайн-покупок, який призначений для невеликих подарунків або особистих посилок. Китайські ритейлери використовують це як лазівку, збільшуючи імпорт дешевих товарів до Європи.

Пропозиція, яку готують законодавці, буде спрямована на те, щоб зупинити потік китайських посилок, і застосовуватиметься до всіх платформ електронної комерції за межами ЄС, стверджує джерело Bloomberg. Представники Європейської комісії не відповіли на прохання про коментар.

У ЄС зростає протекціонізм, спрямований проти китайських компаній, оскільки їх дешевші товари загрожують місцевим виробникам. Цього місяця ЄС запровадить тимчасове мито у розмірі до 38% на китайські електромобілі.

Схожим шляхом йдуть і в США, де діє аналогічне звільнення від мит для особистих посилок вартістю до $800. На розгляді Конгресу є декілька законопроєктів, які дозволять скасувати або знизити поріг.

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Проте у Європі та США існує значний попит серед споживачів на дешеві товари, які продаються Temu від PDD Holdings та платформами, що управляються Alibaba Group Holding. Завдяки зростанню попиту, особливо в період пандемії, Shein відібрав частку ринку у європейських ритейлерів одягу, таких як H&M, Zara та Bershka, зазначає Bloomberg. У США Amazon планує запустити власний недорогий інтернет-магазин із можливістю прямої доставки замовлень з Китаю, щоб протистояти китайським застосункам із дешевими товарами.