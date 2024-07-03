Уряди ЄС вагаються щодо мит на китайські електромобілі через загострення торгових суперечок

Країни ЄС вагаються щодо того, чи підтримувати додаткові мита на виготовлені в Китаї електромобілі оскільки Пекін погрожує широкомасштабними заходами у відповідь. Про це повідомляє Reuters.

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За словами джерела в уряді, Німеччина, чиї автовиробники зробили третину своїх продажів минулого року в Китаї, хоче скасувати мита, тоді як Франція була одним з найрішучіших прихильників.

Але більшість країн все ще зважують плюси і мінуси ескалації торгової суперечки.

ЄС ініціював розслідування без скарги промисловості, що стало першою подібною комерційною справою такого роду.

У четвер блок збирається підтвердити тимчасові мита до 37,6% на китайські бренди, такі як BYD, Geely, SAIC, а також на моделі Tesla китайського виробництва, BMW та інші західних автовиробників.

Члени ЄС також проголосують у жовтні, якщо Комісія запропонує багаторічні мита наприкінці свого розслідування. Рішення буде заблоковано, якщо проти нього проголосує «кваліфікована більшість», тобто щонайменше 15 країн, що представляють 65% населення ЄС.

Франція, Італія та Іспанія, де проживає 40% населення ЄС, заявили, що підтримають додаткові мита на китайські електромобілі.

«Європа повинна захищатися, якщо нашим компаніям буде завдано збитків і вони не будуть конкурувати на рівних», — заявили в міністерстві економіки Іспанії.

Проте Чехія, Греція, Ірландія та Польща все ще обговорюють це питання, тоді як у Бельгії є тимчасовий уряд, а в Нідерландах уряд був створений лише цього тижня.

Негативний вплив

Німеччина наголосила на необхідності досягнення рішення шляхом переговорів з Пекіном. Німецькі автовиробники заявили, що тарифи є неправильним підходом, негативні наслідки якого переважують будь-які вигоди.

Підвищення вартості електромобілів для споживачів підриває мету Євросоюзу стати вуглецево-нейтральним до 2050 року.

Зазначається, що Пекін може запровадити додаткові мита на експорт з ЄС коньяку, свинини або розкішних автомобілів.