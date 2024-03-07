ЄЦБ засідає щодо відсоткової ставки: що буде з депозитами та ОВДП в євро в Україні

Головною подією для міжнародного валютного ринку цими днями стане засідання ЄЦБ, яке відбудеться сьогодні, 7 березня. Рішення європейського регулятора торкнеться й українського валютного ринку. Про це докладніше.

Спекулянти вже розгойдали курс

Ринок закладає до базового сценарію збереження відсоткових ставок на чинному рівні: базова — 4,5% річних, кредитна — 4,75%, та депозитна — 4% річних.

Основна увага фінансового світу буде прикута не стільки до самого рішення європейського регулятора, скільки до коментарів його керівництва щодо перспектив переходу до циклу зниження ставок та до оновлених економічних прогнозів за єврозоною.

Ще одна знакова подія тижня — виступ у середу та четвер голови Федрезерва США Джерома Пауелла з піврічним звітом про грошово-кредитну політику в Сенаті та Палаті представників Конгресу США. А у п'ятницю вийдуть місячні дані щодо ринку праці США.

З огляду на традиційне пожвавлення спекулянтів перед і під час оголошення рішень ЄЦБ, кінець тижня практично гарантує валютні ралі за парою євро/долар на зовнішніх ринках і, як наслідок, стрибки курсу євро щодо гривні в Україні.

Власне, на міжнародних майданчиках вони вже розпочалися.

Динаміка пари євро/долар

В Україні за рахунок стрибків курсу долара щодо гривні та змін співвідношення пари євро/долар на зовнішніх ринках це виглядає так:

Що відбувається в Європі та чому ЄЦБ «на розтяжці»

Згідно зі свіжою статистикою, у лютому споживчі ціни в зоні євро склали 2,6% у річному вимірі, порівнюючи з 2,8% у січні. Таким чином, за логікою чиновників, інфляція в ЄС продовжує сповільнюватися.

Проте, «найнебезпечніша» інфляція — базова — другий місяць тримається на рівні 0,3% місяць до місяця, хоча її річна динаміка за рахунок ефекту бази порівняння також знизилася до 2,9% рік до року.

Драйвером інфляційних процесів та «головним болем» для ЄЦБ залишається збереження підвищених рівнів споживчих цін у сфері послуг, що пояснюється зростанням мінімальної зарплати у багатьох країнах Європи. На колишніх умовах співробітники у цій сфері працювати вже не хочуть, а особливо замінити їх немає кому.

Надії урядів багатьох європейських країн на те, що дешевою робочою силою стануть мігранти, також не справдилися.

Якщо додати до цього хвилю популізму, де політики хочуть виграти вибори, отримаємо психологічну базу для продовження зростання витрат за оплату праці у секторі послуг. Зростання цін там і без того вже прискорилося до 0,5% місяць до місяця і склало 3,9% у річному вимірі.

Саме цей фактор стримуватиме чиновників Європейського центрального банку від пом'якшення грошово-кредитної політики в єврозоні у найближчій перспективі.

Європейський ринок праці продовжує активізуватись, що також загрожує подальшим зростанням зарплат у боротьбі роботодавців за співробітників. Персонал тепер регулярно вимагає від компаній-наймачів перегляду оплати праці та соцпакетів, що збільшує собівартість продукції та послуг, підігріваючи інфляцію. Наприклад, цього тижня чергова хвиля страйків захлисне Німеччину: одночасно страйкуватимуть залізничники та працівники аеропортів.

Попри зростання зарплат у зоні євро, загроза рецесії нікуди не поділася: така перспектива є реальною зараз для економік Німеччини, Франції, Італії та деяких країн Східної Європи.

Тому ЄЦБ перебуває в непростій ситуації: розпочати цикл зниження ставок вже в березні або наприкінці весни — отже, гарантовано отримати зростання показників інфляції та практично «запороти» всі попередні зусилля щодо приборкання цін.

Але й надто довго утримувати високі ставки також не можна. Оскільки це загрожує рецесією та розбалансуванням економічних показників Євросоюзу, що, зі свого боку, лише посилить ізоляційні настрої у країнах-членах ЄС. Особливо у Німеччині та Франції, на яких лежить основне економічне навантаження у єврозоні.

Як може здивувати інвесторів Федрезерв

Американська економіка для інвесторів поки що виглядає найкраще, принаймні, порівнюючи з європейською. Річні темпи інфляції у США у січні були найменшими майже за 3 роки, що дає високий шанс на зниження ключової відсоткової ставки ФРС хоча б у червні 2024 року. І саме цей розклад ринок зараз закладає до базового сценарію.

Але ФРС може розпочати пом'якшення грошово-кредитної політики і раніше, на фоні слабких економічних показників чи подальшого загасання інфляції без додаткового «закручування гайок».

У цьому випадку американцям невигідно продовжувати утримувати високі ставки Федрезерва через величезний зовнішній борг (на 3 січня 2024 року він уже перевищив $34 трлн), проблеми з шатдауном і зростаючу політичну напруженість перед майбутніми у листопаді президентськими виборами.

Останній опублікований минулої п'ятниці індекс ділової активності у виробничому секторі США знизився у лютому до 47,8 пунктів, порівнюючи з 49,1 пунктами місяцем раніше. А значення цього показника нижче 50 пунктів свідчить про спад активності в секторі, причому показник перебуває нижче критичного значення вже 16 місяців.

Не краще виглядає й поведінка індексу споживчої довіри в США від університету Мічігану. У лютому він знизився до 76,9 пунктів, із 79 пунктів на місяць раніше, хоча попередні дані показували потенційне зростання індексу до максимальних з липня 2021 року 79,6 пунктів.

Негативним сигналом для ФРС можна вважати і показник інфляційних очікувань населення на 2024 рік: у лютому вони зросли до 3% із мінімальних за три роки 2,9% у січні. При тому, що оцінка інфляції у довгостроковій перспективі (зазвичай, розраховується на 5 років) залишилася на рівні 2,9%.

Все це говорить про те, що Федрезерву скоро доведеться приймати непросте рішення щодо відсоткових ставок, оскільки політика очікування в цій ситуації себе вже не виправдовує ні з економічного, ні з політичного погляду.

Тому загальна ситуація у світовій економіці залишається дуже напруженою. І якщо ЄЦБ 7 березня, найімовірніше, поки що потягне час, щонайменше, до кінця весни і збереже свої ставки на минулому рівні, то ФРС США може розпочати зниження ставок раніше, ніж всі закладали до своїх розрахунків.

А це загрожує черговими глобальними ралі пари євро/долар уже у квітні-травні цього року з коливаннями в межах до 1,5−2 американських центів на євро на фоні заяв американського та європейського регуляторів.

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Курс євро, дохідність євродепозитів та ОВДП в євровалюті в Україні

Дохідність банківських вкладів у євро в березні цього року залишиться на досить низькому рівні: від 0,01% річних за конверсійними валютними тримісячними вкладами до, максимум, 2,5−3% річних на терміни понад рік. «Найпопулярнішими» ставками в євро у більшості банків будуть від 1 до 2% річних на термін до року. З урахуванням оподаткування та військового збору, «чиста» ставка для вкладника перебуватиме в межах від 0,805% річних до 1,61% річних.

Як тільки ЄЦБ відкриє цикл зниження ставок (за найоптимістичнішими прогнозами — відразу на 0,5% річних), наші банки почнуть на стільки ж знижувати і ставки за депозитами в євровалюті.

Ставки дохідності за ОВДП в євро. За даними Мінфіну, наразі дохідність на первинних аукціонах з облігацій у євро перебуває в межах від 2,5% до 3,25% річних, залежно від термінів розміщення.

Приватні інвестори, які можуть купувати валютні облігації лише на вторинному ринку, можуть розраховувати на «чисту» дохідність у євро в межах до 2−2,6% річних залежно від термінів облігацій.

Як тільки ЄЦБ розпочне цикл зниження ставок, наш Мінфін почне в тій самій пропорції «різати» ставки дохідності на первинному ринку. Це призведе до аналогічного зниження дохідності і на вторинному ринку (тобто зниження становитиме, за найоптимістичнішими прогнозами, близько 0,25−0,5% річних, залежно від терміну облігацій).

Курс євровалюти 7−8 березня

Міжбанк:

Курс долара на торгах в Україні залишається заручником інтервенцій Нацбанку, тому курс євро на міжбанку залежатиме від двох головних складових:

курсу долара щодо гривні на торгах;

поведінки пари євро/долар на міжнародних ринках та перерахування курсу євро щодо гривні через співвідношення долар/гривня та євро/долар.

За моїм прогнозом, 7−8 березня котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах 38,10−38,45 гривень, а пара євро/долар ці два дні буде схильна до серйозної волатильності в межах коридору від 1,079 до 1,093 долара за євро. У цьому випадку котирування безготівкового євро на торгах у четвер-п'ятницю перебуватимуть у межах 41,10−42,02 гривень за євро.

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Готівковий ринок:

Глобально ситуація на готівковому ринку за євро поки що не зміниться, оскільки фінансисти у своїх розрахунках уже заклали збереження ставок ЄЦБ на тому ж рівні. Але у разі «сюрпризів» у коментарях голови ЄЦБ Крістін Лагард щодо оцінки перспектив економіки Євросоюзу, або радикальних заяв за термінами початку політики зниження ставок на зовнішніх ринках розпочнуться стрімкі ралі за парою євро/долар, на які зреагує як наш міжбанк, так і готівковий ринок.

Для мінімізації своїх ризиків власники обмінників 7−8 березня розширять спред при купівлі/продажу євровалюти, а також оперативно змінюватимуть свої котирування протягом дня, залежно від ситуації на міжнародних ринках та на нашому міжбанку.

У більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків спред за євро перебуватиме в межах від 20 до 45 копійок. Найобережніші виставлять його навіть у межах до 1 гривні на євро.

З огляду на підвищені курсові ризики 7−8 березня, у банках котирування готівкового євро при купівлі-продажу перебуватимуть у межах коридору від 41,00 до 42,25 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 41,15 до 42,20 грн.