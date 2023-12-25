Долар та євро йдуть на різдвяні канікули: як відреагує гривня

Останній тиждень 2023 року на валютному ринку України мине в два етапи, а завершення звітного року буде головним мотиватором для всіх учасників ринку: вони закриватимуть свої зобов'язання перед контрагентами та державою.

На першому етапі, на Різдво, 25 грудня, американський та європейський ринки не працюватимуть, що призведе до дуже низької активності й на українському міжбанку за доларом та євро. Але в умовах воєнного стану наші банки цього дня будуть відкриті для клієнтів.

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Досить слабка активність за євро спостерігатиметься і у вівторок, 26 грудня. Частина європейських країн святкує Різдво два дні, тому українські компанії будуть змушені зосередитися, переважно, на внутрішніх розрахунках зі своїми контрагентами у гривні перед завершенням року.

Саме можливе «зависання» розрахунків у валюті на початку цього тижня змусило більшість великих гравців нашого ринку максимально закривати свої валютні угоди в середині минулого тижня, що й призвело до зростання статистики торгів у той період:

Безготівковий валютний ринок (30 днів)

На другому етапі, середа та четвер, 27−28 грудня, будуть основними за всіма операціями клієнтів як у гривні, так і у валюті по завершенню року. У цей же період усі свої розрахунки з держструктурами та бізнесом за 2023 рік активно закриватиме й Держказначейство. Найімовірніше, цими днями буде подовжено роботу з клієнтами й у самих банках.

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29 грудня, останній робочий день цього року, мине з досить низькою активністю, оскільки всі основні розрахунки клієнти закриють до цієї дати.

З огляду на характер та календарні особливості останнього тижня року, на валютному ринку спостерігатимуться суттєві перекоси щодо попиту та пропозиції валюти на торгах. Переважно, попит, як і раніше, є значно вищим за пропозицію, і Нацбанку доведеться досить часто виходити на міжбанк із інтервенціями, щоб згладжувати ці диспропорції.

Тому НБУ залишиться головним гравцем на торгах і, фактично, формуватиме курсовий тренд. За моїми розрахунками, йому доведеться витратити на покриття дефіциту валюти на торгах цього тижня від $370 млн до $660 млн резервів.

Перелив із банківської системи гривневого еквівалента цих інтервенцій на рахунки Нацбанку у вигляді оплати за валюту знизить тиск гривневого навісу на курс. З іншого боку, заливка гривні на рахунки бізнесу та підприємств держсектора з боку Держказначейства за розрахунками за рік призведе до значних коливань залишків на ранок на коррахунках банків, а також різких коливань залишків коштів, які банки розміщуватимуть у депсертифікати НБУ цього тижня.

Власне, щоденні коливання вкладень банків у депсертифікати в межах 5−13 млрд гривень були вже й минулого тижня. Останніми днями грудня, особливо на перехідну дату, ця волатильність тільки посилиться.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

Не буде особливих сюрпризів щодо виходу зайвої гривневої маси на ринок і від Мінфіну. Посадовцям треба погасити 27 грудня лише відсотки за 4 випусками ОВДП у гривні. 28 грудня — відсотки за 1-м гривневим випуском, і валютні доларові папери з відсотками на суму понад $167 млн. Все це за обсягами некритично для банківської системи.

А з урахуванням ще й того, що Мінфін планує 26 грудня розміщувати гривневі папери на терміни 189, 329, 658 та 1155 днів без обмежень за сумою, а також доларові облігації на термін 400 днів, особливих додаткових припливів гривневої маси до банківської системи за операціями Мінфіну з ОВДП та військовими облігаціями не передбачається.

Ба більше, найімовірніше, буде ще й «відкачування» на рахунки Мінфіну з банків суттєвих обсягів коштів у гривні, і у валюті, як різниця між тим, що погасить інвесторам Міністерство фінансів і що отримає від них у вигляді оплати за нові розміщення паперів.

Такий сценарій розвитку подій з облігаціями цими днями додатково підстрахує гривню на валютному та ресурсному ринках. Наявність серед пропозицій Мінфіну гривневих облігацій з терміном 189 днів (тобто короткострокових паперів) лише додасть інтересу інвесторів до аукціону 26 грудня.

За моїм прогнозом, обсяг продажу облігацій на цьому аукціоні становитиме не менше 8,7−16 млрд гривень в еквіваленті, що буде непоганим результатом, із погляду поповнення бюджету. Це також відверне частину вільної гривневої ліквідності банків від валютного ринку, що також додатково підстрахує курс нацвалюти на міжбанку найближчим часом.

Відносно стабільною буде на валютному ринку України і ситуація за курсом євро щодо гривні, оскільки, фактично, цей останній тиждень року в ЄС та США вже мине у різдвяному та передноворічному затишші. А отже, і пара євро/долар не робитиме особливих серйозних кульбітів.

Тому, загалом, український валютний ринок кінця 2023 року буде контрольованим із боку Нацбанку, а зовнішні валютні та внутрішні гривневі розрахунки за роком стануть головним драйвером для всіх учасників нашого ринку.

Прогноз курсу долара та євро на 25−29 грудня

Міжбанк:

Долар. Торги всіх робочих днів цього тижня пройдуть з ситуативними перекосами попиту та пропозиції, залежно від дій великих гравців та Нацбанку. Здебільшого, попит на валюту перевищуватиме пропозицію, що вимагатиме регулярного проведення Нацбанком інтервенцій з продажу валюти.

За моїм прогнозом, у цей період котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах 37,20 — 37,85 гривень.

Євро. З урахуванням різдвяного та передноворічного затишшя в ЄС та США, пара євро/долар цього тижня, за моїми прогнозами, перебуватиме в межах коридору від 1,089 до 1,1070 долара за євро. Особливих революцій щодо пари євро/долар на передсвятковому міжнародному ринку я не прогнозую. Тому при вищезазначеному коридорі пари євро/долар курс євро на українському міжбанку цього тижня перебуватиме в межах від 40,51 до 41,90 гривень за євро.

Готівковий ринок:

Активне розгойдування валютних котирувань міжбанку минулого тижня зі швидкими періодичними зльотами безготівкового курсу долара, у поєднанні з ралі за парою євро/долар, що проходили тоді ж, створюють певний психологічний тиск на готівковому ринку. Хоча і без ажіотажу з боку більшості населення.

У цих умовах власники обмінників працюватимуть у форматі «з обороту», але розширять спред, щоб мінімізувати свої ризики. Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків цими днями перебуватиме в межах від 20−25 до 60 копійок за доларом та від 20−35 копійок і до 1 гривні за євро.

Частково гривню страхуватиме наближення новорічних свят. Тому що українці, попри війну, активно здаватимуть в обмінники частину своїх валютних «заначок» для подальшої купівлі подарунків та організації новорічного столу, який зараз суттєво подорожчав. Це додасть пропозиції валюти на готівковому ринку.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар у період із 25 до 29 грудня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,20 до 38,50 грн, а в обмінниках фінкомпаній у межах набагато вужчого коридору — від 37,40 до 38,35 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євровалюти при купівлі-продажу перебуватимуть у межах коридору від 40,70 до 42,20 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в межах від 40,90 до 42,15 грн. Євро залишиться головним інструментом для спекуляцій на готівковому ринку.