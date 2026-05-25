Долар та євро знову штормитиме: скільки зароблять спекулянти на курсових стрибках

Останній тиждень весни на світовому валютному ринку мине напружено. На ситуацію впливатиме не лише традиційна економічна статистика, якої найближчі п'ять робочих днів буде достатньо, а й новини з Близького Сходу та США. Шторми світового валютного ринку впливатимуть на ситуацію із курсом в Україні. Про це розповім докладніше.

Цього тижня на курс валют у світі, курс долара та євро в Україні вплинуть такі чинники:

Вихідний у США понеділок, 25 травня. Цього дня Штати відзначають День Пам'яті та американські банки не працюють. Таким чином, усі розрахунки на українському міжбанку за доларом відбуватимуться на умовах постачання ТОМ (розрахунки в гривні пройдуть у понеділок, а ось постачання долара — лише у вівторок). Багато місцевих клієнтів не готові до такої форми розрахунків, і або вже провели свої угоди минулого четверга-п'ятниці, або перенесли їх відразу на вівторок, 26 травня. Це знизить статистику торгів 25 травня і збільшить у наступні дні цього тижня.

За моїми прогнозами, обсяги операцій на міжбанку, зареєстровані у системі Блумберг, у понеділок не перевищать $160 млн-190 млн, а в решту днів цього тижня перебуватимуть в межах від $200 млн до $290 млн.

Кінець місяця. Почасти на показник зростання операцій на міжбанку та збільшення попиту на валюту цими днями вплине і наближення кінця місяця. Більшості клієнтів та самим банкам необхідно закрити свої зовнішньоекономічні та внутрішні розрахунки у гривні з контрагентами на перше число. Це призведе до активізації навіть тих клієнтів, які протягом місяця не надто виділялися своїми обсягами операцій. Попит на валюту на міжбанку постійно перевищує пропозицію, а це означає, що Нацбанку цього тижня доведеться бути присутнім на торгах і проводити інтервенції для підтримки курсу гривні практично щодня.

За моїми розрахунками, для стабільної ситуації на валютному міжбанку НБУ з 25 до 29 травня доведеться витратити із золотовалютних резервів від $640 млн до $790 млн.

Ситуація на Близькому Сході та можливість проходження суден через Ормузьку протоку визначатимуть динаміку нафтових цін. Опосередковано це позначиться і на поведінці українського міжбанку щодо попиту на валюту з боку імпортерів енергоносіїв. Поки що загальний тренд щодо енергоносіїв працює проти України та гривні. Нафта торгується в межах $100 і вище за барель, що зберігає підвищену потребу у наших імпортерів у валюті для оплати своїх контрактів за бензином та дизпаливом.

Графік ціни нафти марки BRENT

Це продовжить тиснути на курс та формувати передумови для подальшого зростання цін на товари та послуги всередині України. Адже підвищену вартість енергоносіїв усі українські компанії закладають до своїх цінників та перекладають на споживача.

У результаті показники офіційної інфляції за травень залишаться на високому рівні і, за моїми розрахунками, становитимуть від 8,6 до 9,1% у річному вимірі.

Світові економічні новини. На поведінку пари євро/долар, а отже, і опосередковано на курс євро в Україні цими днями найбільше вплинуть і поточні світові економічні новини:

четвер, 28 травня — буде опубліковано індекс економічних настроїв у ЄС та довгий перелік американських індексів, які відображають рівень споживчих витрат у Штатах, темпи зростання ВВП Америки та один із головних показників для Федрезерва США — кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття.

п'ятниця, 29 травня, стануть відомі показники ринку праці та інфляції в Німеччині, одному із головних локомотивів економіки Євросоюзу.

У результаті, за моїми прогнозами, коридор за парою євро/долар цього тижня перебуватиме в межах від 1,153 до 1,171 долара за євро, а коридор за золотом — у межах від $4 470 до $4 790 за тройську унцію.

Крім того, вже 4 липня Штати відзначатимуть 250-річчя США. Підготовка до святкування та політична компанія як республіканців, так і демократів із прицілом на проміжні вибори у листопаді вже триває під усіма вітрилами. На тлі складної геополітичної обстановки у світі та збільшення торговельних та реальних воєн посадовці та політики у США вже поступово збільшують рекламні кампанії навколо цього ювілею. У тому числі з виступами ключових гравців американського істеблішменту.

Ще одна важлива подія — нещодавня заміна голови ФРС США Джерома Пауелла на ставленика Дональда Трампа Кевіна Ворша. Зараз усі учасники ринку чекають на перші реальні дії нового голови Федрезерва, особливо на тлі високих показників інфляції в США. У квітні споживчі ціни у річному вимірі зросли до 3,8%. Основний внесок у розкручування інфляції зробило подорожчання енергоносіїв — їхня вартість у річному вимірі злетіла на 17,9%.

Кевін Ворш навряд чи уникне участі у різних заходах у рамках майбутнього святкування в США, а отже, змушений буде коментувати економічні події у світі та у Штатах. Інвестори чекають від нього сигналів, що відразу ж суттєво позначатиметься на поведінці пари євро/долар, тобто опосередковано — і на курсі євро в Україні. Що ближче 4 липня, то більше гучних заяв чутимуть інвестори та спекулянти, що дасть їм можливість «гойдати» ринки — від фондового та валютного до сировинного.

Серед внутрішніх чинників, які зараз дещо страхують курс гривні в Україні, варто виділити дві тенденції, що зберігаються:

стабільність обсягів інтервенцій Нацбанку — до $800 млн на тиждень, чого зараз вистачає для повного контролю з боку НБУ над ситуацією на валютному ринку України.

майже повна рівновага обсягів валюти, що купується і продається населенням, через операції на готівковому ринку і купівлі/продажі валюти на картки громадян.

Такий стан справ є позитивним чинником для нацвалюти. За моїми прогнозами, громадяни цього тижня щодня купуватимуть валюти собі на картки, в обмінниках фінкомпаній та в касах банків на $4 млн-29 млн більше, ніж здаватимуть, що некритично для нашого ринку.

Прогноз курсу долара та євро на 25−29 травня

Міжбанк

Прогнозний коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку я прогнозую в межах від 1,153 до 1,171 долара за євро, а коридор безготівкового долара на торгах — від 43,90 до 44,60 гривень. За рахунок активних дій НБУ зі згладжування стрибків курсу долара та опосередковано євро, за моїм прогнозом, робочий коридор за безготівковим євро перебуватиме в межах від 51,05 до 51,90 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній і банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 15 до 20 копійок, і за євро — в межах від 20 до 30 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 43,60 до 44,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 43,65 до 44,65 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 51 до 52,10 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 51,05 до 52,05 гривень.

З огляду на специфіку курсоутворення з євро в Україні та повну залежність українського тренду за курсом євро від поведінки на міжнародному ринку пари євро/долар, я прогнозую цього тижня досить широкий розкид цінників купівлі/продажу євровалюти в обмінниках фінкомпаній та касах банків. Це дозволить спекулянтам періодично «грати» на різниці між курсами купівлі/продажу у різних мережах обмінників та заробляти на цій грі додатково до 5−10 копійок на євро.