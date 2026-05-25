25 травня 2026, 9:34

У США чоловік відсудив $808 тисяч після смерті кішки у виробника корму

У США суд присяжних у штаті Орегон присудив 808 тисяч доларів жителю Портленда після того, як його 4-річна кішка заразилася пташиним грипом і померла, з'ївши сирий курячий корм для тварин, пише «Судово-юридична газета» з посиланням на Oregonlive.

У США суд присяжних у штаті Орегон присудив 808 тисяч доларів жителю Портленда після того, як його 4-річна кішка заразилася пташиним грипом і померла, з'ївши сирий курячий корм для тварин, пише «Судово-юридична газета» з посиланням на Oregonlive.

До суми компенсації увійшли 8 тисяч доларів витрат на ветеринарні послуги, які компанія Wild Coast Pet Foods має відшкодувати власнику кота Тіму Гансону.

Під час дводенного судового процесу адвокати Гансона заявили, що компанія запевняла покупців у проведенні тестування сирого корму на пташиний грип, хоча насправді цього не робила. Сам Гансон розповів, що довіряв заявам виробника, коли наприкінці 2024 — на початку 2025 року в США почали стрімко поширюватися спалахи H5N1 на птахофермах.

Його сіамська кішка на ім'я Кіра захворіла через кілька днів після того, як з'їла корм Wild Coast Raw Free Range Chicken Formula наприкінці січня 2025 року. Приблизно через тиждень тварина вже задихалася. Ветеринари повідомили, що шансів урятувати кішки більше немає, після чого господар попрощався з улюбленицею.

Присяжні також зобов’язали компанію виплатити 800 тисяч доларів штрафних санкцій. Адвокати власника кішки стверджували, що виробник діяв із «свідомою байдужістю» до здоров’я тварин та їхніх господарів.

За словами адвоката Майкла Фуллера, в Орегоні після вживання корму Wild Coast загинули щонайменше шість котів, однак Гансон став єдиним власником, який подав позов до суду.

Під час процесу адвокат оприлюднив відеозапис свідчень засновника компанії Тайлера Данкана, який заявив, що корм нібито не вбивав котів.

«Мені відомо, що корм зробив тварин хворими. Але власники самі вирішили приспати домашнього улюбленця. Сам корм не вбив тварину», — сказав Данкан у записаних свідченнях.

Адвокати компанії заявили, що Wild Coast не діяла зі злим умислом, а покладалася на сторонню лабораторію для перевірки продукції на H5N1 та інші штами пташиного грипу.

Пізніше експерт у суді заявив, що методи тестування компанії не відповідали «золотому стандарту», як це обіцяв виробник.

За даними Міністерства сільського господарства США, із 2024 року щонайменше 135 домашніх котів у 22 штатах захворіли на пташиний грип. Багато з них заразилися саме після вживання сирого курячого корму.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
