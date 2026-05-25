Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
25 травня 2026, 11:37

Форекс і крипто прогноз на 25 — 29 травня 2026 рок

Минулий тиждень пройшов під знаком часткового зміцнення долара і зниження попиту на ризик. Як зазначають у XFINE, опубліковані дані щодо ділової активності та ринку праці США загалом підтвердили стійкість економіки, однак не дали ринку достатніх підстав очікувати швидкого пом’якшення політики ФРС. Одночасно знизилася гострота геополітичної премії в цінах на нафту, що призвело до корекції сировинних активів і послаблення попиту на захисні інструменти. У результаті долар зберіг підтримку, тоді як золото і криптовалюти опинилися під тиском.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила тиждень на позначці 1.1600, перемістившись у нижню частину середньострокового бокового діапазону 1.1400−1.1850. Після кількох тижнів спроб утриматися вище 1.1700 ринок знову повернувся в область ключової підтримки. Найближчий опір розташований на 1.1670−1.1700. У разі повернення вище цієї зони наступною ціллю може стати район 1.1755−1.1785. Підтримка знаходиться на 1.1580−1.1600, далі — 1.1500−1.1530, 1.1445 і 1.1390−1.1410. Поки ціна утримується поблизу 1.1600, сценарій залишається нейтральним, однак пробій вниз здатний посилити тиск на євро.

Біткоїн (BTC/USD)

У суботу 23 травня пара BTC/USD торгується в районі 74,650, продовживши зниження від локальних максимумів травня. Після чергової невдалої спроби закріпитися вище 80,000 ринок повернувся до нижньої межі діапазону останніх тижнів. Найближчий опір розташований на 78,100−79,500. Лише впевнене повернення вище дозволить знову говорити про рух до 82,000−82,800. Підйом до зони 85,000−90,000 видається малоймовірним. Найближча підтримка — 73,300−74,150, далі 70,500−71,200 і 65,000−66,000. Поки BTC/USD залишається нижче 80,000, сценарій зберігається нейтральним із ризиком помірного тиску вниз.

Нафта Brent

Brent завершила тиждень на рівні 100.75 долара за барель, помітно відступивши від локальних максимумів, але зберігши позиції вище психологічної позначки 100.00. Послаблення побоювань навколо перебоїв постачання частково знизило геополітичну премію. Однак, на думку аналітиків XFINE, ситуація навколо Близького Сходу та Ормузької протоки продовжує залишатися фактором високої волатильності. Найближчий опір розташований на 105.00−106.00, далі — 112.00 і 119.00. Підтримка знаходиться на 100.00, далі — 97.00−98.00 і 94.00−95.00. Поки ціна утримується вище 100.00, базовий сценарій залишається нейтрально-бичачим.

Золото (XAU/USD)

Золото завершило тиждень на рівні 4,508 доларів за унцію, продовживши корекцію на тлі зміцнення долара і зниження попиту на захисні активи. Після відходу нижче 4,550 ринок наблизився до наступної області підтримки 4,450−4,500, далі — 4,350−4,400 і 4,200−4,250. Найближчий опір розташований на 4,570−4,600, далі — 4,650−4,660, 4,765−4,800 і 4,855−4,890. Поки котирування залишаються нижче 4,550, сценарій зберігається нейтрально-ведмежим.

Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня увага ринку знову зміститься до інфляції та оцінки стану економіки США. 28 травня очікуються переглянуті дані щодо ВВП США, додаткову увагу буде приділено індексу витрат на особисте споживання (PCE) — одному з ключових індикаторів для ФРС. Днем раніше, 27 травня, відбудеться прес-конференція ЄЦБ, а наприкінці робочого тижня, 29 травня, вийдуть дані щодо інфляції в Німеччині — найбільшій економіці єврозони.

Базові сценарії, на думку експертів XFINE, такі: EUR/USD — нейтральний поблизу 1.1600 з ризиком зниження до 1.1500−1.1530. BTC/USD — нейтрально-ведмежий нижче 80,000. Brent — нейтрально-бичачий вище 100.00. XAU/USD — нейтрально-ведмежий нижче 4,550.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
