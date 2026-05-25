Курс валют на понеділок: що відбувається з доларом та євро в банках та обмінниках

У понеділок, 25 травня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці знизився на 7 копійок, а у продажу на 2 копійки. Євро у покупці подешевшало на 8 копійок, а у продажу на 5 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах купівлі та у продажу знизився на 10 копійок. Євро в покупці не змрнылося, а у продажу втратило 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,93−44,43 грн. Євро купують за 51,02 грн, а продають за 51,72 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,00−44,10, євро — 51,45−51,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,10−44,15 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,34−51,38 грн/євро.

