У понеділок, 25 травня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці знизився на 7 копійок, а у продажу на 2 копійки. Євро у покупці подешевшало на 8 копійок, а у продажу на 5 копійок.
25 травня 2026, 11:04
Курс валют на понеділок: що відбувається з доларом та євро в банках та обмінниках
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах купівлі та у продажу знизився на 10 копійок. Євро в покупці не змрнылося, а у продажу втратило 5 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,93−44,43 грн. Євро купують за 51,02 грн, а продають за 51,72 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,00−44,10, євро — 51,45−51,65 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,10−44,15 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,34−51,38 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валют
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі