Долар та євро подешевшали: які курси виставлять обмінники на вихідні

Цей тиждень на валютному ринку України пройшов в активному режимі, але не виправдав очікувань як тих, хто був упевнений у подальшій девальвації гривні, так і тих, хто очікував на її швидке зміцнення на тлі новин про отримання траншу МВФ та міжнародної фінансової допомоги.

З одного боку, на ринку зберігся активний попит на валюту як на міжбанку, та на готівковому ринку. Обсяги купівлі долара на торгах періодично перевищували пропозицію від експортерів. За рахунок розрахунків, що проходили з бюджетом, це не стало критичним для ринку, хоча й змушувало НБУ виходити на ринок з інтервенціями з продажу долара. Продажі валюти не лише Нацбанком, а й клієнтами підстрахували курс гривні на торгах у ці дні.

Безготівковий валютний ринок (30 днів)

На готівковому ринку хоч і не було масованої здачі валюти населенням, але перевищення попиту над пропозицією було невеликим. Це не давало можливості власникам обмінок грати «на підвищення».

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Навіть більше, незначний тиск на курс гривні на валютних торгах і, як наслідок, невелике зміцнення позицій нацвалюти на міжбанку дозволило гривні потіснити долар і на готівковому сегменті.

У підсумку, за 17−21 червня курс долара на міжбанку просів під час продажу на 26 копійок — з котирувань понеділка 40,65/40,70 до 40,42/40,44 гривень, курс продажу безготівкового євро знизився на 33 копійки — з 43 4914/43,5327 до 43,1887/43,1980 гривень. Зміцнення гривні на міжбанку змусило й обмінники стримати свої апетити під час виставлення своїх цінників. Надвечір п'ятниці банки та обмінники фінкомпаній продавали долар у межах від 40,78 до 41,00 гривень, а готівковий євро — від 43,96 гривень до 44,20 гривень.

Підбиваючи підсумки цього робочого тижня можна сказати, що зростання пропозиції валюти на міжбанку за рахунок періоду бюджетних платежів у клієнтів у поєднанні з періодичними виходами НБУ на торги з інтервенціями допомогли гривні не лише утримати свої позиції щодо долара та євро, а й дещо їх покращити. Це відіб'ється на поведінці власників обмінників на вихідних під час виставлення ними своїх цінників з купівлі/продажу готівкової валюти.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 22−23 червня

Незважаючи на відносно позитивний період для гривні, фінансисти особливо знижувати свої котирування продажу валюти не будуть. Адже попит на неї з боку громадян зберігається, що дає змогу власникам обмінників збільшити на цьому свій заробіток.

Однак і сильно завищувати котирування продажу власники обмінок теж у ці дні не зможуть: конкуренти не сплять, та й стан ринку зараз не дозволяє сильно розкачати курс.

Тому більшість обмінників пропрацює ці вихідні у форматі «з обороту», виставляючи спред по долару в межах досить скромних за нинішніми мірками 15−20 копійок на доларі та в межах 20−30 копійок на євро.

При цьому, залежно від реального платоспроможного попиту та пропозиції у своєму регіоні, власники обмінок досить часто змінюватимуть протягом суботи та неділі свої цінники, щоб знайти оптимальний курс прийому та продажу валюти та не упустити великих клієнтів.

Особливо «чуйними» до запитів клієнтів будуть оптові обмінники, які завжди готові «посунутись» при виставленні своїх котирувань на 2−5 копійок в одну чи іншу сторону за великих сум валютообміну.

Хоча будуть присутні і ті обмінники, які традиційно продовжать практику виставлення спреду в межах до 1 гривні як по долару, так і по євро.

Тому, якщо ви вирішили проводити свої валютообмінні операції, робити це в першому ж ліпшому обміннику не варто: краще підібрати найбільш цікавий курс, вивчивши пропозиції інших пунктів обміну. Але й відкладати це надовго теж немає сенсу. Попереду кінець місяця, кварталу та півріччя, а це завжди досить складний період для гривні.

Курс долара у більшості обмінок фінкомпаній цієї суботи та неділі буде в межах коридору: прийом від 40,10 до 40,70 гривень та продаж від 40,75 до 41,10 гривень.

Курс євро власники обмінників у ці вихідні виставлять у межах: прийом від 43,50 до 43,85 гривень та продаж від 43,95 до 44,50 гривень .