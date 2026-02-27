Долар і євро падають: у чому причина «потепління» на валютному ринку

Вартість євро за тиждень обвалилася відразу на 29 копійок, долар теж падає. Що відбувається на валютному та фінансовому ринках України, і чи може продовжитися тенденція, розповідає «Мінфін».

Останній тиждень зими на світовому та українському валютних ринках пройшов відносно спокійно і позитивно для гривні. Курс продажу долара за тиждень просів на 15 копійок зі стартових котирувань понеділка 43,25/43,28 гривень до позначки в 43,10/43,13 до кінця п'ятниці. Євро при цьому ситуативно просів відразу на 29 копійок — з 51,1431/51,1656 гривень на початку торгів понеділка до позначки 50,8536/50,8718 до завершення п'ятничної сесії. Причина — одночасно дещо знизився курс євро щодо долара на світовому ринку і просіли котирування долара на українському міжбанку щодо гривні.

Нацбанк був досить активний весь тиждень з інтервенціями з продажу долара, що періодично допомагало згладжувати потенційні курсові коливання по американській валюті. У ті ж моменти, коли на торгах не спостерігалося істотного перевищення попиту на американську валюту над пропозицією — НБУ вважав за краще «відсиджуватися в засідці» і не особливо «світитися» на ринку.

Нюансом цього тижня на нашому ринку було й те, що більшість клієнтів банків поспішали раніше закрити свої основні угоди перед звітним днем як у гривні, так і в валюті, що призвело до сплеску активності на торгах цього тижня саме 25−26 лютого, коли обсяги угод міжбанківського ринку, зареєстрованих за системою Блумберг, перебували в щоденних межах понад $ 221 млн. В останній робочий день місяця, п'ятницю 27 лютого, кількість угод залишилася на високому рівні, а ось обсяги операцій очікувано просіли — до рівня близько $ 197 млн. Причина в тому, що великі клієнти банків не хотіли ризикувати перед звітним днем і тому основні операції по завершенню місячних розрахунків з контрагентами провели в середу-четвер. А в останній робочий день — вже тільки «підправили» свої розрахунки з усіма партнерами на звітний день.

Графік долара США (міжбанк)

Графік євро (міжбанк)

Графік євро/долар на момент написання статті

За такої ситуації з безготівковим доларом і євро — готівковий ринок теж не особливо «шалив». У більшості великих мереж обмінників спред між купівлею і продажем долара не перевищував 20−30 копійок, а по євро 20−40 копійок. І ввечері в п'ятницю, 27 лютого, в обмінниках фінкомпаній долар продавали по 43,25−43,40 гривень, а євро по 51,25−51,40 грн.

З позитивного для українського валютного і фінансового ринку на цьому тижні варто відзначити успішне розміщення Мінфіном нової порції гривневих і валютних ОВДП з паралельним зниженням прибутковості. 24 лютого Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 21,43 млрд грн в еквіваленті, що на 4,03 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 17,4 млрд грн.

З них було розміщено облігацій:

на 2,14 млрд грн під 15,22% річних з погашенням 24 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень прибутковості становив 15,34%);

на 2,22 млрд грн під 16,26% річних з погашенням 7 березня 2029 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності становив 16,42%);

на 8,37 млрд грн під 12,95% з погашенням 24 жовтня 2029 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності становив 12,92%).

Основний «секрет», чому Мінфін зміг розмістити їх під таку низьку ставку на досить довгий термін, полягав у тому, що це бенчмарк-ОВДП. Ці облігації Нацбанк може зараховувати банкам до нормативу резервування, що автоматично робить їх цікавими практично для всіх фінустанов.

При високому попиті на подібні папери з боку банків (було подано заявок на 12,881 млрд гривень) у Мінфіну була чудова можливість домогтися зниження вартості залучення коштів для держави, чим Міністерство фінансів і скористалося. Воно продало паперів тільки на 8 млрд гривень за номінальною вартістю, але вигравши при цьому в зниженні вартості їх обслуговування для держави за рахунок відсікання всіх менш вигідних для Мінфіну заявок.

Результати проведення розміщень ОВДП 24 лютого 2026 року

Крім цього, Міністерство фінансів розмістило ще й валютні ОВДП на суму в $200,81 млн під 3,8% з погашенням 12 серпня 2027 року. Попит на ці валютні папери з боку інвесторів перевищував обсяг пропозиції облігацій у 2,4 рази.

У підсумку, практично по всіх пропонованих до розміщення паперах (як у гривні, так і в валюті) реальний попит з боку потенційних покупців значно перевищував обсяги пропозиції. Це свідчить про те, що, незважаючи на війну, ОВДП зараз цікаві як банкам, так і юридичним та фізичним особам, що можна назвати позитивним сигналом для всього фінансового ринку України.

Про зростання інтересу до ОВДП з боку інвесторів свідчить і загальна статистика розміщених облігацій.

ОВДП, які перебувають в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Наприклад, якщо ще наприкінці літа 2025 року обсяг ОВДП, куплених населенням, становив рекордні за тими мірками 100 млрд гривень, то на 27 лютого він зріс на 21,85 млрд гривень в еквіваленті, тобто на 20% як мінімум.

Продовжує періодично знижуватися і щоденне сальдо перевищення купівлі валюти населенням на картки і через каси банків над обсягами валюти, яку громадяни здають. Що можна також розцінювати як позитивний момент для теперішньої ситуації на валютному ринку України.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Позитивно сприйняли учасники ринку і новини про узгодження з Міжнародним валютним фондом нового кредиту для України на $8,1 млрд, а також заяви ЄС про те, що незважаючи на блокування Угорщиною рішення Євросоюзу про виділення Україні кредиту в загальній сумі 90 млрд євро — даний кредит буде виділений нашій країні.

За таких загальних вступних умов, цими вихідними власники обмінників збережуть спред між купівлею та продажем долара в межах 20−25 копійок, а по євро в межах 20−40 копійок і працюватимуть у суботу та неділю в форматі «з обороту». Особливих загроз щодо коливання цінників долара і євро на готівковому ринку в ці два дні я не бачу.

Прогноз курсу готівкового долара і євро на 28 лютого-1 березня

Курс готівкового долара в більшості обмінників фінкомпаній і відділень банків, що працюють у ці вихідні, буде знаходитися в межах коридору: прийом від 42,85 до 43,10 гривень і продаж від 43,15 до 43,40 грн.

А курс готівкового євро в ці суботу та неділю буде в межах коридору: прийом від 50,70 до 51,10 гривень і продаж від 51,15 до 51,45 гривень.