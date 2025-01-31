Долар та євро несподівано дешевшають: чого чекати від готівкової валюти далі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 січня 2025, 19:30

Долар та євро несподівано дешевшають: чого чекати від готівкової валюти далі

Міжнародний валютний ринок лихоманило цілий тиждень. Потенційно це могло суттєво розгойдати курс долара та євро щодо гривні. Але загалом, завдяки низці суто внутрішньоукраїнських причин, для нацвалюти все закінчилося добре. Чому, і що буде далі з курсом — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Міжнародний валютний ринок лихоманило цілий тиждень.

Чинники ФРС та ЄЦБ

Не дивно, що світовий валютний ринок цього тижня штормило: у часі збіглися надто багато зовнішніх і внутрішніх «збудників».

29 січня ФРС США зберіг свої ставки на попередньому рівні у 4,25 — 4,5% річних. І хоча цей варіант аналітики і закладали до своїх прогнозів, традиційного ралі пари євро/долар під час виступу голови Федрезерва Джерома Пауелла щодо перспектив американської економіки уникнути ринку все ж таки не вдалося.

Щобільше, невдоволений рішенням Федрезерва новий президент США Дональд Трамп у публічному форматі знову розкритикував керівництво ФРС США, але голові цього відомства Джерому Пауеллу, як досвідченому фінансисту, вистачило розуму не вступати знову в публічну дискусію з президентом США. Гроші, а особливо великі гроші, завжди люблять тишу, і Пауелл це чудово розуміє.

Після цього настала вже черга ЄЦБ, який 30 січня, попри неоднозначність такого рішення, все ж таки наважився знизити свої ставки на 0,25% річних. До рівня: базова відсоткова ставка 2,9% (була 3,15% річних), ставка за маржинальними кредитами тепер буде 3,15% (раніше була 3,4%), а депозитна ставка становитиме 2,75% річних (була 3%). ЄЦБ зробив це задля пожвавлення європейської економіки, яка перебуває практично у рецесії.

Ринок багато в чому розраховував на сценарій збереження ставок ФРС та зниження ставок ЄЦБ. Це було добре помітно за дохідністю 10-річних казначейських облігацій США, яка знизилася на 3 базисних пункти — до 4,52% річних, перед засіданням Федрезерва, а європейські дохідності також відступили у передчутті зниження ставок європейського регулятора. Але коментарі керівництва ФРС США та ЄЦБ, як завжди, зробили свій внесок у ралі пари євро/долар цього тижня.

Чим жили український міжбанк та готівковий ринок

На українському ж міжбанківському ринку перед закінченням місяця як у експортерів, так і в імпортерів відчувався певний дефіцит вільної гривні, що змушувало перших активніше продавати свій валютний виторг на торгах, а других — купувати менше валюти через брак гривневих ресурсів. Та й Нацбанк практично щоденно продавав долар на міжбанку, чим підштовхував валютні котирування до зниження.

І в результаті за тиждень долар під час продажу на міжбанку подешевшав на 18,5 копійок — зі стартових рівнів понеділка 27 січня 41,84/41,875 до 41,65/41,69 грн до завершення п'ятничних торгів 31 числа. А котирування продажу безготівкового євро за цей період просіли майже на 56 копійок — із 43,7688/43,7886 до 43,1993/ 43,2325 грн.

На цьому тлі дещо подешевшала й готівкова валюта. Увечері у п'ятницю 31 січня обмінники фінкомпаній продавали долар за 41,85−42,00 грн, а євро — за 43,85−44,10 грн.

Готівковий долар за 27−31 січня 2025 року

Готівковий євро за 27−31 січня 2025 року

Це досить непоганий результат в умовах підвищеної економічної, геополітичної та військової турбулентності як у самій Україні, так і в усьому світі. І завдяки оперативності інтервенцій Нацбанку, а також загальній ситуації та настроям учасників торгів та самих банків можна говорити, що ситуація на українському валютному ринку цими днями була досить позитивною для нацвалюти.

Щоправда, з тим самим збереженням підвищеного попиту на валюту з боку населення.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

chart image

Тому в такій ситуації власники обмінників цієї суботи та неділі, з одного боку, особливо не задиратимуть вгору свої цінники продажу валюти. Але, з іншого боку, з огляду на підвищений попит на готівкову валюту, і знижувати їх далі вони поки що теж не будуть готові.

Більшість обмінників фінкомпаній та працюючих цими вихідними відділень банків пропрацюють 1−2 лютого зі спредом у межах 20−25 копійок за доларом та у 20−50 копійок за євро. Як завжди, оптові точки обміну валюти будуть готові працювати з вужчим рівнем спреду: за доларом — у межах 15−20 копійок, за євро — у межах 15−25 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 1−2 лютого

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими вихідними відділень банків перебуватиме у межах коридору: прийом від 41,50 до 41,80 грн та продаж від 41,85 до 42,10 грн.

А курс готівкового євро 1−2 лютого перебуватиме в межах коридору: прийом від 43,60 до 43,75 грн та продаж від 43,80 до 44,10 грн.

Як завжди, оптові обмінники будуть готові «рухатися» на 5−10 копійок за курсом прийому валюти вище та до 5−10 копійок нижче за курсом продажу валюти громадянам, порівнюючи з цінниками їхніх роздрібних колег.

Загалом ситуативно атмосфера на готівковому ринку буде досить позитивною для гривні, але і «без особливого фанатизму» щодо подальшого зниження котирувань продажу валюти.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами