Дефолт США скасовується: чому треба готуватися до чергових стрибків курсів обмінок

Цей тиждень не дасть нудьгувати нікому: ні банкірам, ні їхнім клієнтам, спекулянтам та аналітикам. Надто вже багато подій наступного тижня здатні розгойдувати як світовий, так і український валютний ринок.

Найпопулярніший трилер останніх тижнів для всіх фінансистів та інвесторів — можливий дефолт США , схоже, підходить до логічної розв'язки.

Перед вихідними міністр фінансів США Джанет Йєллен дала трохи більше часу на вирішення питання: за повідомленням Reuters, готовий був оголосить дефолт 5 червня, якщо до цієї дати Конгрес не підвищить межі держборгу до $31,4 трлн. Раніше як крайній термін Йеллен називала 1 червня.

Проте вже минулої суботи стало відомо, що президент США Джо Байден уклав попередню угоду з республіканцями щодо підвищення стелі держборгу. Публікація проекту закону очікується у понеділок, а вже у середу він може бути проголосований.

Байдену вдалося виторгувати дворічний мораторій на встановлення стелі держборгу, що дозволить уряду США оплачувати свої рахунки. Натомість витрати на урядові програми, не пов'язані з обороною, у 2024 році будуть обмежені на рівні поточного року ($936 млрд) і збільшені лише на 1% у 2025 році.

Хороші новини для України: очікується, що угода збільшить витрати на оборону приблизно до $885 млрд відповідно до пропозиції Байдена щодо бюджетних витрат на 2024 рік. Це на 11% більше, ніж $800 млрд, виділених у поточному бюджеті.

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Втім, розслаблятися поки що зарано. Йдеться лише про попередню домовленість між американським президентом та високопоставленим республіканцем у Конгресі Кевіном Маккарті. Ця домовленість ще має бути підтримана Конгресом, де можуть виникнути сюрпризи.

Палату представників становить більшість республіканців (222 проти 213), у Сенаті ж більшість належить демократам (51 проти 49). Для того, щоб президент зміг підписати новий закон про стелю держборгу, буде потрібна двопартійна підтримка.

При цьому частина ринків поводяться нелогічно для такої ситуації, що говорить про те, що інвестори не вірять у реальність дефолту США:

не зростає в ціні золото, як це зазвичай відбувається в період підвищених фінансових ризиків чи світових катаклізмів; не «провалюється» і курс долара щодо інших світових валют, у тому числі й щодо євро, що начебто має статися при загрозі реального дефолту Америки. Понад те, поступово долар навіть зміцнився щодо євровалюти; досить стримано зростає дохідність дворічних казначейських облігацій США. Це може говорити про те, що інвестори хоч і розуміють зростання ризиків таких вкладень, але вважають ці папери абсолютно ліквідними.

У цих умовах короткострокове (до одного тижня) зростання поточної волатильності цінників обмінок саме щодо євро — найімовірніший сценарій розвитку подій. Потім настане період відносної корекції залежно від того, як зреагує міжнародний ринок на вирішення американськими законодавцями проблеми загрози дефолту США.

Крім того, 29 травня, у понеділок, у США відзначають День поминання, що призведе до роботи українського міжбанку з долара на умовах постачання долара ТОМом і за рахунок цього дещо знизиться активність наших клієнтів на торгах.

На цьому тижні буде опубліковано кілька міжнародних економічних новин, які опосередковано вплинуть на курс євро щодо гривні, оскільки вони вплинуть на поведінку пари євро/долар на зовнішніх майданчиках:

30 травня у США опублікують індекс довіри споживачів.

31 травня в Європі оприлюднять дані щодо інфляції та ВВП Франції, а також дані щодо безробіття та інфляції в Німеччині — головних економічних локомотивів ЄС. Крім того, ЄЦБ звітуватиме про фінансову стабільність, а в США опублікують дані щодо ринку праці та ще кілька важливих економічних показників та матеріалів чиновників Федрезерва.

1 червня в ЄС озвучать індекс ділової активності у виробничому секторі Німеччини та Франції, а також низку основних показників щодо Євросоюзу: індекс споживчих цін, рівень безробіття, буде опубліковано протокол ЄЦБ з монетарної політики. Увечері цього ж дня будуть озвучені американські дані щодо безробіття та ділової активності, а також звіт з балансу ФРС США.

2 червня ринок отримає ключові показники з безробіття у США та американського ринку праці.

Якщо виходити зі звичайної логіки фінансових ринків, то найбільш напруженими днями з активними валютними ралі по парі євро/долар цього тижня мали б стати 31 травня та 1 червня.

Але з урахуванням питання про стелю держборгу США весь цей тиждень буде надзвичайно небезпечним для всіх сегментів фінансових ринків світу та України в тому числі (у частині курсу євро щодо гривні). Тому з 29 травня по 2 червня міжнародний та український валютний ринок серйозно штормитиме.

Із внутрішніх чинників на поведінку нашого валютного ринку цього тижня впливатимуть:

закінчення звітного періоду. Це призведе до зростання активності клієнтів щодо закриття своїх валютних та гривневих розрахунків на 1 червня, що збільшить статистику торгів 29−31 травня;

результати аукціону Мінфіну з розміщення облігацій 30 травня .

Основні обсяги продажу облігацій цього разу зроблять бенчмарк-ОВДП терміном на 994 дні (з обмеженням їх розміщення на 7 млрд. гривень) та валютні доларові папери на 295 днів. Облігації у гривні на 287 та 518 днів також будуть популярні у банків та фінкомпаній, які активно працюють на вторинному ринку ОВДП .

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Це знову «відкачає» з ринку частину вільної ліквідності після фізичної оплати даних облігацій банками, що додатково підстрахує гривню на валютному ринку. Тим паче, що цього тижня Мінфіну належить виплатити лише відсотки за 6 випусками гривневих облігацій 31 травня та особливої погоди на ресурсному та валютному ринках ці обсяги не зроблять.

І, звичайно, на настрої учасників ринку впливатиме ситуація на фронті, хоча до цього фактора і міжбанк, і готівковий ринок вже й частково адаптувалися.

У неділю, 4 червня, ми відзначатимемо Трійцю. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, наступний понеділок 5 червня має бути вихідним. Але зараз в Україні військовий стан, тому валютний ринок та банки на початку наступного тижня працюватимуть у звичайному режимі.

Прогноз курсу долара та євро на 29 травня — 2 червня.

Міжбанк:

Долар. За рахунок проведення Нацбанком постійних інтервенцій із продажу валюти коридор за доларом на міжбанку в межах 36,5686−36,9343 гривні збережеться без змін. За моїми розрахунками, НБУ доведеться витратити на це «чистими» близько $240−490 млн.

Євро. Враховуючи зазначені вище міжнародні чинники, коливання щодо пари євро/долар різко посиляться. І, за моїми прогнозами, пара євро/долар у період з 29 травня по 2 червня перебуватиме в межах широкого коридору від 1,062 до 1,087 долара за євро.

У цьому випадку коридор за євро на українському міжбанку в даний період часу перебуватиме в межах від 38,83 до 40,15 гривень.

Готівковий ринок:

Спред по долару у більшості обмінок фінкомпаній та в касах банків у ці дні буде в межах від 20−25 копійок до 35−40 копійок. А от щодо євро в моменти найбільшої напруги на зовнішніх ринках в окремих пунктах обміну валют він може сягати від 25−35 копійок до 1,20 гривні.

Євро, як і раніше, залишиться головним інструментом спекуляцій на нашому готівковому ринку.

Курс готівкового долара у більшості банків буде в межах коридору купівлі та продажу від 36,75 до 37,95 гривень. А в обмінниках фінкомпаній такий коридор за курсами прийому та продажу становитиме від 37,00 до 37,90 грн.

Курс готівкового євро. У банках курси купівлі/продажу євровалюти будуть в межах коридору від 39,30 до 41,50 грн.

А в обмінниках фінкомпаній цінники з купівлі/продажу євро будуть у межах коридору покупок та продажів від 39,40 до 41,20 грн.