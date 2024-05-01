Що насправді відбувається з торгівлею Китаю та рф — Financial Times

Російська пропаганда запевняє, що торгівля з Китаєм замінила їй розірвані зв'язки з ЄС та США. Чи відповідає це дійсності, чи важлива росія для КНР, та як змінився обсяг їхньої торгівлі, розповідає Financial Times. «Мінфін» публікує переклад статті.

Торгівля на рівні Австралії

На папері комерційні зв'язки між росією та Китаєм виглядають грандіозними: у 2023 році товарообіг між двома країнами сягнув $240 млрд, збільшившись на 26,3% лише за один рік. Москва та Пекін можуть радіти, адже така втішна статистика підтверджує думку про те, що дві столиці пов'язують дружні стосунки «без обмежень». Але якщо зазирнути в дані про російсько-китайську торгівлю, то можна виявити тоншу картину.

Немає нічого дивного в тому, що друга за величиною (Китай) та восьма за величиною (росія) економіки світу ведуть бізнес один із одним. Не дивно й те, що ці комерційні зв'язки зміцнюються, оскільки санкції змушують москву переорієнтувати торгівлю з Європи на Азію. Але набагато цікавіше те, чи встановили китайські фірми зі своїми російськими колегами якісь незвичайні зв'язки.

По-перше, подивіться, незвичайно високий товарообіг між росією та Китаєм. Номінальний валовий внутрішній продукт росії знаходиться між Бразилією та Австралією. Як з'ясувалося, товарообіг із Китаєм у росії, Бразилії та Австралії загалом еквівалентний. Цього недостатньо, щоб зробити висновок про те, що у зв'язках росії та Китаю немає нічого особливого, але це, принаймні, говорить про те, що риторика про особливі відносини між двома країнами лежить на хиткому фундаменті.

У 2023 році імпорт Китаю з росії зріс на 12,7%. Проте, такі високі темпи зростання — далеко не рідкість у китайській торговій статистиці. У 2022 році, наприклад, китайський імпорт із Канади зріс на 39%, але мало хто зі спостерігачів припустить, що Пекін встановлює особливі відносини з Оттавою.

Реальна картина може не сподобатися кремлю: росія залишається невеликим постачальником для китайського бізнесу. Минулого року обсяг китайського імпорту від російських компаній становив $129 млрд, що становить лише 5% від загального обсягу. Крім того, збільшення експорту до Китаю може виявитися двосічним мечем: російські сировинні компанії все більше залежать від Китаю, як експортного ринку, що дає Пекіну важелі впливу на москву.

Можливо, безмежна дружба впирається в те, що китайський експорт до росії є надзвичайно високим? Звісно, у 2023 році він зріс на 46,9%, що є найвищим показником серед торгових партнерів Китаю того року.

Але, знову ж таки, якщо подивитися на дані, з погляду рівня торгівлі, виходить інша картина: китайські компанії експортують до росії стільки ж, скільки до Нідерландів — країни, економіка якої майже в 2,5 рази менша за російську і не має протяжного кордону з Китаєм. Обсяг китайського експорту до росії становить $111 млрд — менше, ніж до В'єтнаму.

Звичайно, якість має значення, і китайський експорт інструментів, які допоможуть росії виробляти військову техніку, є дуже важливим для москви. Але, загалом, російські підприємства є великими покупцями китайських фірм, що свідчить про незбалансованість торговельних відносин між двома країнами.

Коли зупиниться зростання

Замість бурхливого розвитку, торгові зв'язки між росією і Китаєм, можливо, відновлюються після аномально низького рівня. Торгівля між двома країнами була слаборозвиненою до нападу на Україну, який розпочався у лютому 2022 року. Тепер, коли санкції відрізають росію від Європи, у москви не залишається іншого вибору, окрім як звернутися до Пекіна, що, зі свого боку, стимулює наздоганяюче зростання.

Якщо теорія «наздоганяючого зростання» є вірною, то російсько-китайська торгівля незабаром може вийти на плато. Нещодавні події підтверджують цю думку. Переговори щодо газопроводу Сила Сибіру-2 зайшли в глухий кут. Крім того, лише небагато китайських нафтопереробних підприємств можуть переробляти російську нафту з високим вмістом сірки. Обидва фактори вказують на те, що продаж російських енергоносіїв до Китаю може невдовзі стабілізуватися.

Водночас, у березні китайські банки припинили оформлення продажів IT-обладнання до росії, що, ймовірно, призупинило зростання пекінського експорту до москви, оскільки IT-обладнання складає основну частину китайських продажів до росії. У першому кварталі цього року обсяг експорту Китаю до росії практично не змінився.

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Те, що китайські фінансові інститути все настороженіше ставляться до ведення бізнесу з російськими компаніями, говорить про стурбованість, що зростає в Китаї, з приводу ризику потрапити під вторинні санкції США. Оскільки Вашингтон зараз посилює контроль за дотриманням цих заходів, такі побоювання можуть стати ще гострішими протягом найближчих місяців. Таким чином, високі темпи зростання товарообігу між росією та Китаєм можуть незабаром залишитися у минулому. Країни можуть хвалитися своєю дружбою без обмежень, але ця близькість, схоже, не поширюється на сферу торгівлі.