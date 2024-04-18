Індія прагне пробитися до клубу наддержав: як оцінюють її шанси

Вже найближчими роками Індія готується стати третьою економікою світу, залишаючи попереду лише США і Китай. Влада планує досягти цього завдяки програмам залучення інвесторів та небувалому будівництву інфраструктури. Водночас, як відзначає CNN, країна продовжує стикатись із низкою проблем. «Мінфін» публікує переклад статті.

За декілька днів в Індії почнуться найбільші демократичні вибори у світі. За оцінками, 960 млн людей у ​​країні з населенням 1,4 млрд мають право голосувати на виборах, які розпочнуться у п’ятницю та триватимуть понад місяць. Багато хто очікує, що Нарендра Моді здобуде рідкісний третій п’ятирічний термін прем'єр-міністра.

Під його керівництвом Індія готова стати економічним центром 21-го століття, пропонуючи справжню альтернативу Китаю для інвесторів і споживчих брендів, які прагнуть до зростання, і виробників, які прагнуть зменшити ризики у своїх ланцюгах постачання.

У той час, як зв’язки між Пекіном і Заходом дедалі погіршуються, Індія підтримує здорові відносини з більшістю великих економік і агресивно схиляє великі компанії до відкриття заводів у країні.

Однак, чи виправданий ажіотаж навколо Індії Моді, яка залишається значною мірою бідною країною?

Все ще дуже бідна країна

У 2023 році економіка Індії становила $3,7 трлн, що зробило її п’ятою за розміром у світі, підскочивши на чотири позиції в рейтингу за десятиліття правління Моді.

Економіка південноазіатського гіганта має зручні умови для щорічного зростання, принаймні, на 6% найближчі декілька років, але аналітики кажуть, що їй варто орієнтуватися на зростання 8% або більше, якщо вона хоче стати економічною наддержавою.

Постійне зростання дозволить Індії піднятись в рейтингу найбільших економік, причому деякі спостерігачі прогнозують, що до 2027 року країна стане третьою у світі, поступаючись лише США та Китаю.

Проте, Індія могла б зробити набагато більше, щоб підвищити свій валовий внутрішній продукт (ВВП) на людину, — за цим показником, за даними Світового банку, у 2022 році вона посідала 147 місце.

За словами професора макроекономіки в Університеті Санкт-Галлена у Швейцарії Гвідо Коцці, у міру зростання економіки відбуватиметься «вплив на ВВП на душу населення». Але він попередив, що це не гарантує зменшення нерівності доходів.

Розбудова сучасної Індії

Подібно до того, що Китай зробив більш ніж три десятиліття тому, Індія починає масштабну трансформацію інфраструктури, витрачаючи мільярди на будівництво доріг, портів, аеропортів і залізниць. Водночас, приватні інвестори будують найбільшу у світі станцію зеленої енергії.

Тільки в цьогорічному федеральному бюджеті було виділено $134 млрд на капітальні витрати для стимулювання економічного зростання.

Результати можна побачити на місці, коли у всій країні ведеться шалене будівництво. Індія додала майже 55 тис. кілометрів до національної мережі автомобільних доріг, збільшивши їх загальну довжину на 60% між 2014 і 2023 роками. Розвиток інфраструктури має багато переваг для економіки, зокрема, створює робочі місця та полегшує ведення бізнесу.

За останні роки країна також створила низку технологічних платформ, відомих, як цифрова громадська інфраструктура, які змінили життя та бізнес.

Наприклад, програма Aadhaar, запущена у 2009 році, вперше в історії надала мільйонам індійців підтвердження особи. Найбільша у світі біометрична база даних також допомогла уряду зменшити корупцію в соціальних ініціативах.

Інша платформа, Unified Payments Interface (UPI), дозволяє користувачам миттєво здійснювати платежі, скануючи QR-код. Її прийняли індійці з усіх верств суспільства — від власників кав’ярень до жебраків.

У вересні 2023 року, посилаючись на звіт Світового банку, Моді сказав, що, завдяки своїй цифровій громадській інфраструктурі, «Індія досягла цілей фінансової доступності лише за шість років, на що, в іншому випадку, знадобилося б щонайменше 47 довгих років».

Супердержава фондового ринку

Ажіотаж навколо потенціалу зростання Індії позначається на її фондовому ринку, який досяг рекордних значень. Наприкінці минулого року вартість компаній, зареєстрованих на біржах Індії, перевищила $4 трлн.

В Індії є дві основні біржі: Національна фондова біржа Індії (NSE) і BSE — найстаріша біржа Азії, раніше відома, як Бомбейська фондова біржа.

Завдяки стрімкому ралі NSE випередила Шеньчженьську та Гонконзьку біржі та стала шостою за величиною біржею світу. Вітчизняні інвестори, як роздрібні, так і інституційні, піднесли фондовий ринок Індії до безпрецедентних піків.

За даними Macquarie Capital, роздрібні інвестори володіють 9% ринкової вартості акцій Індії, а іноземні інвестори — трохи менше 20%. Аналітики очікують, що іноземні інвестиції пожвавляться у другій половині 2024 року, коли завершаться вибори.

Гудять заводи

Уряд Моді агресивно намагається отримати вигоду з масового переосмислення, яке відбувається серед компаній у ланцюгах постачання. Міжнародні компанії хочуть диверсифікувати свою діяльність подалі від Китаю, де вони зіткнулися з перешкодами під час пандемії, до того ж, їм загрожує зростання напруженості між Пекіном і Вашингтоном.

Третя за величиною економіка Азії запустила програму стимулювання, пов’язану з виробництвом, вартістю $26 млрд, щоб залучити компанії до створення виробництва в 14 секторах, починаючи від електроніки та автомобілів до фармацевтики та медичного обладнання.

У результаті, деякі з найбільших компаній світу, включаючи постачальника Apple Foxconn, значно розширюють свою діяльність в Індії.

Мільярдер Ілон Маск заявив минулого тижня в X, що «з нетерпінням чекає зустрічі з Моді в Індії». Очікується, що бос Tesla незабаром оголосить про великі інвестиції в Індії, і, як повідомляється, автовиробник шукає в країні місце для свого першого азіатського заводу за межами Китаю.

Ще два роки тому Apple, зазвичай, починала збирати моделі в країні лише через сім-вісім місяців після запуску. Це змінилося у вересні 2022 року, коли Apple почала виготовляти нові пристрої iPhone 14 в Індії через декілька тижнів після того, як вони надійшли в продаж.

Аналітики назвали зміну стратегії великою перемогою для Моді, оскільки зростаючі виробничі зв’язки з таким американським гігантом, як Apple, зі свого боку, привернуть до Індії інших глобальних гравців виробництва електроніки.

За даними дослідницької фірми Canalys, до кінця 2025 року в Індії буде виготовлено до 23% iPhone, порівнюючи з 6% у 2022 році.

Де є робочі місця?

Проте, економіка Індії, як і її демократія, є далекою від досконалості. У разі переобрання Моді, доведеться впоратися з величезною проблемою створення сотень мільйонів робочих місць для населення, яке залишається значною мірою бідним.

Із середнім віком 29 років населення Індії — одне з наймолодших у світі, але країна ще не в змозі отримати потенційні економічні вигоди від великого молодого населення.

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Відповідно до минуломісячного звіту Міжнародної організації праці, освічені індійці віком від 15 до 29 років частіше залишаються безробітними, ніж ті, хто не має жодної освіти, що відображає «невідповідність їхнім прагненням і наявним робочим місцям».

Рівень безробіття серед молодих індійців із вищою освітою перевищив 29% — майже в дев'ять разів вищий, ніж серед тих, хто не вміє читати чи писати.